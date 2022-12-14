نظمت كلية الآداب بجامعة الكويت الملتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا قسم التاريخ والآثار 2022/2023. وبهذه المناسبة، قال القائم بأعمال عميد كلية الآداب د.عبدالهادي العجمي: سعداء بأننا جزء من هذه المنظومة والحديث عن هذا البرنامج من خلال بداية نشأة برنامج الماجستير في قسم التاريخ وأبرز الصعوبات التي واجهتنا في برنامج الدكتوراه، مؤكدا على الدراسات المتميزة التي قدمها طلبة الماجستير مع السعي دائما لإطلاق تلك البرامج في ظل مميزات المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأشياء الهامة بالكويت والتي لها مساهمة حقيقية لنوعية الكتابة التاريخية العربية، مؤكدا على أن أركان هذا التميز وهو وجود أفضل أساتذة في المنطقة العربية، فضلا عن وجود بيئة من التقاليد التي تجعل لجامعة مؤسسة حرة بكتاباتها، مؤكدا على أهمية برنامج قسم التاريخ والآثار بجامعة الكويت بما لديه من فرص جادة، ودراسات يتم الاستفادة منها ومدى انعكاسها على العلم والمناهج الحديثة.



من جانبه، ذكر مدير برنامجي الماجستير والدكتوراه بقسم التاريخ والآثار بكلية الآداب د.السيد محفوظ أنه للعام الثاني على التوالي ينظم برنامج الدراسات العليا في قسم التاريخ والآثار ملتقى علميا يتقدم فيه الطلاب بعرض اطروحاتهم البحثية، والاستفادة من المحاضرات لأساتذة التخصص في منهجية البحث التاريخي، مشيرا إلى تنوع الموضوعات في مسارات البرنامج الثلاثة وهي التاريخ والآثار والتاريخ الإسلامي والتاريخ المعاصر، إضافة إلى جلسات الملتقى، والمحاضرات التطبيقية.



بدوره، ذكر رئيس قسم التاريخ والآثار د.خالد النوري: أشعر بالفخر والاعتزاز لما يقدمه البرنامج قسم التاريخ والآثار وبعد سنوات من التقدم الحثيث فيه، مشيرا إلى بداية القسم أولا بمساري الماجستير بتخصص التاريخ الحديث والمعاصر، والتاريخ الإسلامي الوسيط، ومدى العمق المعرفي الذي يتلقاه هؤلاء الطلبة والطالبات في المادة التاريخية على أيدي الهيئة التدريسية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من خلال المواضيع والمحاضرات المتميزة.