بيروت - اتحاد درويش



تابعت اللجان النيابية المشتركة درس مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، وبقيت النقاشات تتقدم ببطء. وخاضت اللجان أمس البحث في البند الرابع المتعلق بالتحويلات الى الخارج التي جرى حصرها بالطبابة والتعليم. وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي ترأس اللجان انه جرى حصر التحويلات الى الخارج بالأمور المتعلقة بالطبابة والاستشفاء التي تستلزم علاج خارج البلاد.، وبالطلاب الذين يتابعون دراستهم ايضا في الخارج.



ولفت الى أن هناك بندا لن نصل اليه بعد وهو يتعلق بالسحوبات الداخلية.



وأكد بو صعب أن الحفاظ على جامعاتنا ومدارسنا أولوية، لأنه اذا انهار التعليم فلا يمكن بناء الوطن والمواطنين، وموضوع الطبابة والاستشفاء على المستوى نفسه.



وقال بو صعب ان التوجه الذي عليه إجماع هو إعطاء المواطنين حقوقهم بالسحوبات في الأمور المتعلقة بالاستشفاء والطبابة في الداخل والخارج، وأنه سوف يتم درس الآلية والسقوف بطريقة عقلانية بعد الحصول على الأرقام الواقعية، ورأى انه من خلال الكابيتال كونترول لا تعود هناك إمكانية لدى المصارف لاستغلال قانون تحويل الأموال للطلاب في الخارج.



وشدد بو صعب على ان هناك توافقا للعمل على الحفاظ على الودائع المصرفية وقيمتها، لافتا الى الظلم الذي تمارسه بعض المصارف بحق المواطنين، ومؤكدا بالقول: لن نعمل لحمايتها او إعطائها صك براءة، لكن في الوقت نفسه لن نجعلها تنهار وتفلس، لأنه اذا انهار القطاع المصرفي فستذهب أموال المودعين ايضا. إن توجهنا هو ألا نعطي أي مصرف صك براءة ونقول له أخذت أموال المودعين وعفا الله عما مضى وابدأ من جديد!



وأعلن بو صعب أن متابعة النقاش في القانون ستكون بعد الأعياد.