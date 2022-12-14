عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن فتح المجال لجميع موظفيها ممن تتوافر فيهم الشروط للتقديم على منصب مدير عام منطقة تعليمية، على أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي تربوي وخبرة لا تقل عن 20 عاما.



كما اشترطت الوزارة أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل جامعي غير تربوي وخبرة لا تقل عن 21 عاما، أو أن يكون حاصلا على دبلوم تربوي وخبرة لا تقل عن 22 سنة، كما يجب أن يكون المتقدم شاغرا لوظيفة مدير إدارة، وحاصلا على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتين الاخريين، وإجادة استخدام الحاسب الآلي واجتياز المقابلة الشخصية وفق القرارات الوزارية المنظمة.



كما أعلنت الوزارة عن احتياجاها لشغل وظيفة مدير عام التعليم الخاص بذات الشروط.