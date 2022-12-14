اجتمع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام الوزارة مع مساعدي الوزير، حيث تناول الاجتماع شؤون الوزارة ومتابعة أدائها وسبل تطوير العمل فيها وتأكيد الحرص على مصالح وحقوق موظفيها.



ووجه الشيخ سالم العبدالله المساعدين والمسؤولين في وزارة الخارجية نحو تسخير كل الإمكانات لتطوير مستوى العمل في المؤسسة بما يتواكب مع التوجيهات والرؤى وتعزيز عناصر ومضامين الديبلوماسية الكويتية وحثهم على الدفع بوتيرة العمل بما يعزز المصلحة العامة للوزارة ويحقق التقدم المنشود فيها.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.