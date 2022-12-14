تنساق خلف العنوان الكبير «زلة ذكرى» الذي يعلو غلاف الرواية وتحته صور قذائف ومتفجرات ونار متقدة فوق مظلة يحتمي تحتها عاشقان مولعان يجمعهما الحب منذ ما يزيد على 40 عاما واستمرت علاقتهما رغم الاضطرابات والأحداث الأخيرة التي عصفت بالبلاد وكادت أن تودي بحياتهما وتضع نهاية مأساوية لقصتهما عندما وقع تفجير في مكان كانا يمران من أمامه.



يوحي الغلاف لأحداث رواية «زلة ذكرى» التي صدرت للإعلامي والمترجم والروائي السوري د.عدنان حمد محرز عن دار دلمون الجديدة للطباعة والنشر في دمشق والتي جاءت بـ 294 صفحة، من الحجم المتوسط.. يوحي بالكثير لكنه وما تضمنه من مقتطفات لا يكفي للإحاطة بتفاصيل وأحداث الرواية، فهناك الكثير في المحتوى يعكس أحداثا واقعية وممارسات أفرزتها مرحلة الاضطرابات التي حصلت أخيرا، فيما أطلق عليها البعض «ثورة» والبعض «ربيع» والبعض الآخر «إرهاب»، والبعض تدخلات ومؤامرات خارجية.



لقد حاول الكاتب تجسيد وعرض الكثير من الأحداث بأسلوب فني، مزج فيه الواقع مع الخيال، وذلك بأسلوب شيق وسلس، تتسلسل فيه الأحداث وتتعاقب بشكل منطقي دون انقطاع.



الحب لم يغب عن أحداث الرواية، فالرواية كما الحياة لا تستساغ دون حب وتبدو مملة وجافة، فكان الحب في هذه الرواية يبدأ من الزوايا الضيقة وينتشر على مساحتي الزمان والمكان، أولها حب عاصف جمع بين سالم ومها، ونهايته حياة هانئة في بلاد هادئة تتسع للجميع وتروق للجميع كما يشتهيها عشاقها.



حب سالم ومها كان أقوى من التفجير واستطاع أن يصمد أمام الحادث الإرهابي الكبير لكن ليس دون أن يترك أثرا على جسديهما، فيخسر كل منهما قدمه وتظهر في الصورة على الغلاف أطرافهما ملفوفة بالشاش في مشهد يعيد سالم إلى مشاهد وأحداث وأهوال عاشها في النظارة لأيام محدودة لكنها ستظل محفورة في ذاكرته إلى الأبد!



الغلاف الأخير تضمن مقتطفات من الرواية جاء فيها:



زلة ذكرى راودتني في هذا الوقت العصيب.. تذكرتك وأنا أمر بجانب الكلية موقوفا في سيارة الحجز.



بحثت عن شجرتينا اللتين اعتدنا الوقوف والجلوس تحتهما فلم أستطع تمييزهما. لكن حدسي لا يخطئ عادة في تحديد الأماكن وتمييز الأشخاص ومعرفة الأشياء.. أكاد أجزم أنهما تينك الشجرتين اللتين استودعناهما سرنا وأمناهما قصتنا قبل 40 عاما عندما نقشنا على جذعيهما اسمينا «مها وسالم».



جلت بنظري في محيط الكلية وأرسلت نظرة كاشفة فلم أر الشجرتين بل شاهدت عقبيهما.. كانتا مبتورتين من الجذع ويلف مكان البتر شاش أبيض ملطخ بألوان حزينة مضرجة بالألم، كما ذاك الجسد الكسيح «مبتور القدمين» الذي رأيته في نظارة المستشفى يحبو متجها إلى برميل البراز لقضاء حاجته!