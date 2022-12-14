ردا على ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم توافر تذاكر «ونتر وندرلاند كويت» وحالات بيع التذاكر في السوق السوداء، وحرصا منها على الشفافية التي تم اتباعها منذ الإعلان عن المشروع، قالت اللجنة المنظمة للفعاليات إنها يهمها إيضاح عدد من النقاط.



بداية قالت اللجنة إن الموقع الالكتروني لحجز التذاكر استقطب منذ فتحه آلاف الزوار الذين بادروا إلى حجز تذاكرهم بكل سهولة ويسر، علما أنه تم تحديد 10 تذاكر كحد أقصى يسمح بحجزها لكل شخص.



وأضافت: جذبت الفعاليات آلاف الزوار منذ افتتاح المشروع يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، والذين عبروا عن ارتياحهم لإجراءات الحجز ومستوى التنظيم العالي داخل موقع المشروع، مشيرة إلى أن المشروع يعمل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والتنظيم المتبعة في المواقع الترفيهية العالمية، وبالتالي تم تحديد قدرة استيعابية محددة ترتفع تدريجيا مع الأيام وصولا إلى الحد الأقصى المسموح به. وقد تم الإعلان عن أنه سيتم إفساح المجال أمام أكبر عدد من الزوار وزيادة عدد التذاكر تدريجيا، وبما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للجمهور.



وفيما يتعلق بحالات بيع التذاكر في السوق السوداء، قالت اللجنة إنها حالات سيتم السيطرة عليها وسيتم وضع آليات جديده تعالج هذا الأمر، ونؤكد أن هذه الحالات لا تعبر عن الصورة العامة للعمل المنظم الذي يتم السير وفقه، وقد تحدث بعض التصرفات الفردية التي لا علاقة للمشروع بها بتاتا، ويتم التعامل مع أي حالة يتم اكتشافها أو الإبلاغ عنها وفق الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الجميع وفي مقدمتهم الجمهور. ونؤكد أن تقديم بيئة ترفيهية آمنة وفق أعلى معايير الجودة، يبقى هو الأساس لدينا بعيدا عن أي غايات مادية.



وختمت اللجنة مخاطبة الجمهور: وأخيرا لأن ما نقدر نرد لكم طلبا، سنعمل جاهدين على زيادة عدد التذاكر في الأيام القادمة مع وضع آليات جديدة.. لنصنع معا الذكريات.