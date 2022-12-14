تنظمها هيئة الملتقى الإعلامي العربي مع الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وأكاديمية الإعلام المتكامل وقد شهدت ابتكار عدد جديد من الجوائز وإضافة البعد الخليجي والعربي

الجائزة تتماشى مع المعايير الدولية لصقل مهارة العاملين في هذه الصناعة



حنان عبدالمعبود



قال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس إن اختيار تاريخ 12/12/2022 لحفل جائزة الكويت للإبداع لم يكن جزافيا وإنما تم الترتيب له مسبقا، حيث وقع في ذات التاريخ العديد من الأحداث المؤثرة في المسيرة الإنسانية على المستويات المحلية والعربية والعالمية ففي عام 1901 بذات التاريخ نجح العالم الإيطالي جوليمو ماركوني في اختراع الإذاعة، وفي عام 1976 بذات التاريخ أيضا تم تأسيس مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وفي عام 1990 تم إنشاء أول فضائية عربية وهي الفضائية المصرية.



وقال الخميس في كلمته خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الكويت للإبداع بدورتها العاشرة والذي أقيم مساء أمس الأول في فندق الشيراتون تحت رعاية وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري، وحضور وكيل وزارة الإعلام بالإنابة محمد بن ناجي نائبا عنه، وبمشاركة 1081 شخصية من مختلف الدول العربية «إن الجائزة تستهدف منذ انطلاقها عام 2009 تكريم الشخصيات الخليجية والعربية التي ساهمت في إثراء المجالات الفكرية الإبداعية المختلفة في الأدب والإعلام والفن والثقافة والعلوم، مشيرا إلى الدور اللافت للجائزة في الآونة الأخيرة في رفع معايير صناعة الإعلان في الكويت والعالم العربي، لافتا إلى ان الجائزة تتماشى مع المعايير الدولية لصقل مهارة العاملين في مجال صناعة الإعلان عبر إيجاد روح تنافسية إبداعية تسهم في تطوير الإمكانات الفنية والمهارية، إلى جانب ترويج الأفكار الإيجابية والبناءة المستخدمة في المواد الإعلانية.



جوائز مبتكرة



وأضاف الخميس ان هيئة الملتقى الإعلامي العربي ابتكرت لهذا العام عددا من الجوائز الجديدة كليا في الإبداع بمجالات العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والتميز في العلامة التجارية والدعاية والإعلان وسرعة النمو في عمليات التسويق، إلى جانب أفضل تطبيق إلكتروني، وجائزة التميز في مجال الترفيه، ووسائل التواصل الاجتماعي، وجوائز الإبداع الإعلاني والأعمال الوطنية، الإبداع الفني، الابتكار، المبادرات الإعلانية، المواقع الإلكترونية وشخصية العام الإعلامية، بالإضافة إلى الإبداعات الأخرى.



وكشف عن بعد جديد للجائزة في نسختها العاشرة وهو البعد الخليجي والعربي، حيث اتجه القائمون على الجائزة إلى تكريم شخصيات عربية وخليجية.



الجدير بالذكر أن جائزة الكويت للإبداع تنظمها كل من هيئة الملتقى الإعلامي العربي والجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وأكاديمية الإعلام المتكامل، إضافة إلى عدد من الجهات الخاصة.



الشركة الأكثر استحواذاً على الجوائز على مدار السنوات العشر الماضية



«زين» تحصد الجوائز الأبرز في «جائزة الكويت للإبداع»



حصدت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت 4 جوائز ضمن الدورة العاشرة من جائزة الكويت للإبداع تقديرا لتميزها في صناعة المحتوى الإعلامي والرقمي الهادف على مدار العامل، لتكون بذلك الشركة الأكثر استحواذا على الجوائز على مدار السنوات العشر الماضية في تاريخ الجائزة.



وأتى تتويج «زين» بالجوائز الأربع على هامش الحفل الذي نظمه الملتقى الإعلامي العربي تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وحضور وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي، وتواجد نخبة من الإعلاميين والفنانين وصناع المحتوى من الساحتين المحلية والإقليمية.



وفازت «زين» بكل من: جائزة الإخراج عن إعلان رمضان «مكتوبة علينا»، وجائزة الإبداع عن إعلان عيد الفطر «صوت العيد»، وجائزة التميز في برامج الترفيه عن مسرحيتها لعيد الفطر «زين للأبد»، بالإضافة إلى جائزة العلاقات العامة للرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي.



وحصدت «زين» جائزة الإخراج عن إعلانها لشهر رمضان المبارك 2022 «مكتوبة علينا» من إنتاج شركة Joy Productions، وذلك تقديرا لتميز وإبداع المخرج سمير عبود، وكان الإعلان من بطولة الفنانة اللبنانية نادين نجيم والفنانة البحرينية حلا الترك، وكلمات هبة مشاري حمادة، وألحان إيهاب عبدالواحد، والتوزيع الموسيقي لوسام عبدالمنعم، وهندسة الصوت لأميت ناثان، وقد حصد الإعلان أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ إطلاقه.



وحصدت «زين» جائزة الإبداع تقديرا لتميز إعلانها لعيد الفطر السعيد 2022 «صوت العيد» من إنتاج شركة Joy Productions وA One Productions، وإخراج أحمد عبدالواحد، والإنتاج الموسيقي من Music Yard، والتأليف الموسيقي لإيهاب عبدالواحد، وكلمات منة القيعي، والتوزيع الموسيقي لوسام عبدالمنعم، وهندسة الصوت لأميت ناثان، وقد حصد الإعلان أكثر من 184 مليون مشاهدة منذ إطلاقه.



كما حصدت «زين» جائزة التميز في برامج الترفيه تقديرا لتميز مسرحيتها السنوية لعيد الفطر السعيد 2022 «زين للأبد»، والتي عادت بعد انقطاع عامين بسبب الجائحة، حيث احتفت«زين» بالعام العاشر على إنتاجها لمسرحيات عيد الفطر من خلال أرقى عرض مسرحي «زين للأبد»، والذي رسم البهجة والسعادة على وجوه الأطفال وعائلاتهم طوال عطلة عيد الفطر السعيد في «الأرينا كويت» بمول 360، واستعرض مغامرات فتاة صغيرة وأصدقائها وسط العديد من اللوحات الفنية المتميزة مثل الثلوج والغابات والبحار التي خبأت العديد من المفاجآت والمغامرات، وتميز بالألحان الموسيقية الجميلة والكلمات المعبرة والهادفة، وكانت من كاتبة هبة حمادة، وألحان حنين حسين، وتوزيع عمار البني، وإخراج سمير عبود.



وشهدت الجائزة السنوية - التي تنظمها هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وأكاديمية الإعلام المتكامل ـ تواجد العديد من الجهات الإعلامية والشخصيات الإبداعية في المجالات الإعلامية والإعلانية والفنية على المستويين المحلي والإقليمي، وعدد كبير من كبار الفنانين الكويتيين والخليجيين والشخصيات المؤثرة في الإعلام العربي.



وتحرص «زين» دائما على أن يعكس المحتوى الفني لإعلاناتها قيم علامتها التجارية، حيث تمتد أهدافها إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات الاتصالات فقط، فكان دائما الطموح بأن ينظر إليها كعلامة تجارية تخدم كافة جوانب الحياة، وتتشارك مع مجتمعاتها الأحداث والمناسبات والقضايا الأكثر تأثيرا في كافة الأوقات.



وجاء فوز «زين» بهذه الجوائز ليسلط الضوء على تميز نشاطها التسويقي والإعلاني الذي عودت جمهورها عليه كل عام، وعلى حرصها لتفعيل هذا الجانب لديها كونها من كبرى المؤسسات الاقتصادية الرائدة في الكويت، حيث تؤمن الشركة بأهمية الإعلام بوسائله التقليدية والحديثة وتأثيره الكبير على المؤسسات والأفراد في المجتمع، بالإضافة لكون الإعلان التجاري وسيلة أساسية للتواصل مع المجتمع بمختلف فئاته.



وتهدف جائزة الكويت للإبداع إلى رفع معايير صناعة الإعلان في الكويت والعالم العربي، وهي تتماشى مع المعايير الدولية لصقل مهارة العاملين في مجال صناعة الإعلان عبر إيجاد روح تنافسية إبداعية تسهم في تطوير الإمكانات الفنية والمهارية، إلى جانب ترويج الأفكار الإيجابية والبناءة المستخدمة في المواد الإعلانية.



وتتمتع لجنة التحكيم بمستوى عال من المهنية والخبرة والتنوع، وتضم عشرة أعضاء إعلاميين وأكاديميين ومتخصصين في صناعة الإعلام، ويتم تقييم المشاركات عبر مرحلتين، يتم بالأولى تصفية الأعمال وتقييمها واختيار أفضلها لتتأهل إلى المرحلة الثانية والنهائية التي يعلن فيها عن الأعمال الفائزة بالجائزة.





تأبين الراحل محمد السنعوسي

ماضي الخميس متحدثا عن مآثر الفقيد محمد السنعوسي (رحمه الله)

خلال الحفل أبّن أمين عام الملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس الراحل الكبير محمد ناصر السنعوسي، ووصفه بـ «قمر الليلة» الغائب جسدا والحاضر بإرشاداته ونصائحه وانتقاداته التي أثرت في الإعلام بالكويت.



تنظيم مبهر وإبداع مستحق





أشاد الخميس بإبداع جديد نعيشه جميعا من خلال التنظيم المشرف واللافت لبطولة كأس العالم في دولة قطر الشقيقة، إضافة إلى الإبداع المفاجئ والمستحق للمنتخب المغربي الذي نجح في التأهل للنصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم.



«stc».. تفوق إعلامي ودور بارز في التحول الرقمي



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في دولة الكويت، عن فوزها بخمس جوائز وحصدها النصيب الأكبر من الجوائز خلال حفل جائزة الكويت للإبداع بنسخته العاشرة لعام 2022 الذي يقام سنويا تحت مظلة الملتقى الإعلامي العربي. وأقيم الحفل تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، والأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس، وشهد تكريم المبدعين والرعاة والمشاركين وفي مقدمتهم شركة stc.



هذا، وقد عقد الملتقى السنوي بمشاركة عدد من كبار الشخصيات ومجموعة من الإعلاميين والفنانين الكبار والمبدعين في مجال الإعلام والإعلان في الكويت والخليج والوطن العربي وعدد من مؤثري السوشيال ميديا. وقيمت لجنة التحكيم المكونة من خبراء في مجال الإعلام والثقافة والفن، المشاركين لاختيار الفائزين وفقا لأفضل الأعمال الإبداعية ذات القيمة، ويهدف الحدث السنوي إلى الاحتفاء بالمواهب الإبداعية، وتمييز إنجازات الأعمال على مستوى الشركات والأفراد. ويعتبر الملتقى الإعلامي العربي إحدى الفعاليات السنوية المهمة في المنطقة، والتي تجمع ممثلين من مختلف القطاعات في مكان واحد للاحتفال بجهودهم الهائلة في الابتكار والإبداع. وقالت الشركة في بيان صحافي، ان الجوائز جاءت تقديرا لجهود stc المتميزة في تقديم الأفكار التسويقية المبتكرة والفيديوهات الدعائية المتميزة والأنشطة والفعاليات التي تبرز مشاركتها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات ودورها في تمكين التحول الرقمي.



وكعادة stc سنويا تلقت هذه الجوائز تقديرا لإبداعاتها في المجال الفني والاعلاني لمبادراتها ومنتجاتها المبتكرة، وتثمينا للفعاليات المتواصلة والدعم المستمر الذي قدمته شركة stc للمجتمع الكويتي على مدار العام 2022 كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي محليا وإقليميا.



وفي التفاصيل، أشارت الشركة الى ان هذا التكريم الذي تسلمه فريق العلاقات العامة في شركة stc وممثلو ادارات التسويق المؤسسي بالشركة وsolutions by stc، جاء ايضا تقديرا للأفكار الابتكارية والمبدعة التي طرحتها الشركة، من خلال فعالياتها الترويجية والتسويقية والخيرية ومبادراتها المجتمعية.



وذكرت stc ان هذا التقدير جاء نتاج جهود سنوات ممتدة في تعزيز مجموعة الخدمات والمنتجات التي أطلقتها الشركة في السوق بما يرتقي الى طموحات العملاء وإثراء تجربتهم الرقمية. وقد استندت الشركة لتحقيق تلك الأهداف إلى بنية تحتية قوية وممتدة قائمة على شبكات الجيل الخامس 5G الاوسع انتشارا في الكويت، وخبرة وكفاءة مواردها البشرية في توفير أحدث التقنيات والتكنولوجيا في السوق العالمي على ارض الكويت. جدير بالذكر ان stc كانت لها مساهمات عدة في مجال الصحة والتعليم والرياضة ومبادرات الشباب، وانها قامت بإطلاق عدد من الأنشطة خلال العام 2022 منها على سبيل المثال رعاية أنشطة اتحاد كرة القدم الكويتية على مدار السنوات الماضية، ودعم المبادرات الشبابية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المندرجة تحت مبادرة «وياك»، وكذلك المبادرات المجتمعية المتنوعة والاعلان السنوي «وايد عشقناها» احتفالا بالأعياد الوطنية لدولة الكويت والحملة الاعلانية لـ «منو فينا ما يحب الكرة؟»، التي اطلقتها شركة stc بمناسبة كأس العالم 2022 في قطر لمشاركة اهل الكويت ومحبي كرة القدم هذه المناسبة التي تقام لاول مرة في الوطن العربي.



فضلا عن خطواتها لتطوير الأعمال ودعم المؤسسات بشكل عام، والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير منصات متكاملة ومجموعة من الحلول الرقمية لتمكين رحلاتهم في التحول الرقمي وتسهيل عملياتهم بشكل أكثر كفاءة بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.



ومن جهتها، قالت الجاسم: «حرصنا خلال العام 2022 على تعزيز ريادة stc في قطاع الاتصالات وعلى أن تعكس اعلاناتنا ومبادرتنا قيم علامتها التجارية، حيث تعتبر أن أهدافها تمتد إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات اتصالات فقط، فكان دائما الطموح بأن ينظر إليها كعلامة تجارية تخدم كافة جوانب الحياة من خلال اثراء تجربة عملائها، وتتشارك مع مجتمعاتها الأحداث والمناسبات والقضايا الأكثر تأثيرا في كافة الأوقات.» وأشارت: «وانسجاما مع استراتيجيتنا المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للشركات وجهود الشركة في مجال تمكين التحول الرقمي، ركزنا في فعالياتنا المختلفة على التنوع فيما نقدمه من أفكار مع الوضع في الاعتبار مزج الابتكار في كل ما نطلقه من أعمال متعاونين في ذلك مع عدد من شركات الدعاية المتخصصة والابتكارية، كما حرصنا على دعم مختلف القطاعات مثل الرياضي والتعليمي والصحي والمجتمعي بشكل عام، فضلا عن تلك الفعاليات الداخلية التي تتضمن مشاركة كافة عائلة stc».



وفي الختام تقدمت الجاسم بالشكر الى فريق العمل والقائمين على تنظيم الملتقى الإعلامي العربي، وفي مقدمتهم السيد ماضي الخميس الأمين العام للملتقى على ما يبذله من جهد في سبيل إنجاح هذا الحدث المهم.



المكرمون



شخصية العام:



المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خالد الفاضل.



الإبداع الفني:



٭ الفنانة القديرة د.عبير الجندي



٭ الفنان الكبير خالد العبيد



٭ الملحن المبدع نواف عبدالله



٭ الفنانة الكبيرة مريم الصالح



٭ الفنانة الكبيرة سعاد عبدالله



الإبداع في مجال التوعية:



٭ الجراح د.محمد جمال



جائزة التميز الإعلامي:



٭ قناة الراي عن مجموع أعمال رمضان 2022



٭ مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لمدير عام المؤسسة شفيق السيد عمر .



٭ برنامج ديوانية التلفزيون إنتاج تلفزيون الكويت، تقديم الفنان نبيل شعيل، الإعلامي وليد الجاسم، والإعلامي طلال الياقوت، إخراج د.علي حسن.



جائزة برامج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي:



٭ جريدة «القبس» وخدماتها الإلكترونية.



٭ موقع سرمد الإخباري.



٭ قناة الشبيبة، سلطنة عمان، برنامج حول المواطنين في ولاية الخابورة.



جائزة العلاقات العامة:



٭ الرئيس التنفيذي للإعلام والعلاقات العامة في شركة «زين» وليد خالد الخشتي.



٭ مدير العلاقات العامة في بنك «بوبيان» وليد خالد الصقعبي.



أفضل برنامج بحثي استقصائي:



٭ برنامج ملفات تقديم الإعلامي الكبير يوسف الجاسم - رئيس فريق الإعداد د.خميس العجمي، إخراج د.علي حسن، إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، تم البث عبر قناة SBC.



أفضل تطبيق إلكتروني:



٭ تطبيق «دبدوب» إنتاج شركة حمد قلم.



٭ تطبيق بنك الخليج «دقيقة ونكون معاكم دوم» - إنتاج شركة أليفنت ميديا.



٭ تطبيق الموروث، هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.



التميز في برامج الترفيه:



٭ مسرحية «زين للأبد» إنتاج شركة «زين» - تنفيذ شركة جوي برودكشن.



٭ أغنية «الرحلة» الفنانة أصالة - إنتاج شركة M B VISION STUDIOS.



أفضل علامة تجارية ناشئة:



٭ عطورات مبخر.



جائزة البرامج التلفزيونية:



٭ قناة الشرق للأخبار مجمل البرامج الإخبارية التلفزيونية.



٭ برنامج «منبر المواطن» إنتاج تلفزيون الكويت، تقديم الإعلامية أنوار مراد.



٭ برنامج «ع السيف» - إنتاج قناة ATV.



جائزة الإبداع في المسؤولية الاجتماعية:



٭ الحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية» بمبادرة مشتركة بين بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.



٭ جريدة كويت نيوز «حملة محمل واحد».



٭ منصة «أجمل أسرة» المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.



٭ فريق عونك يا وطن التطوعي، دولة الإمارات العربية المتحدة.



البرامج الإذاعية:



٭ البرنامج الإذاعي «سوالف بو عنبر» عبر إذاعة البيان الإماراتية، تقديم المذيع سعيد محمد سعيد.



٭ برنامج «توازن» عبر إذاعة سلطنة عمان، تقديم الإعلامية أمينة الخنبشية، إخراج أمينة بنت ناصر العامرية.



الإعلام الرياضي:



٭ الاتحاد الكويتي لكرة القدم حملة «أزرقنا بيرقنا».



المسيرة الإعلامية:



٭ جريدة «كويت تايمز» بمناسبة مرور 61 عاما على تأسيسها جريدة البلاد البحرينية عن مجمل مسيرتها الإعلامية.



الإبداع في الفن التشكيلي:



٭ الفنانة التشكيلية شيماء أشكناني.



جوائز الإبداع:



٭ تلفزيون الكويت حملة «قطر في عيون الكويت».



٭ «صوت العيد» - شركة «زين».



٭ «عطر سكارليت» - شركة سراي للعطور.



٭ «من سنين حبها هالكرة» - stc.



الإخراج:



٭ «قصة تعيشها» - حصة جاردنز P&A.



٭ «مكتوبة علينا» - شركة زين - جوي برودكشن.



٭ «خل متجرك أون لاين» - شركة سلوشن.



التأثير:



٭ «يا كويت آمين آمين» - شركة مطاحن الدقيق - جوي برودكشن.



٭ أغنية «العيد جاء» - ريفا فاشون -إليفنت ميديا هاوس.



الفكرة:



٭ «فتاة الشوكلاته» أدوري.



٭ رفقة العمر كي دي دي.



٭ إعلان سابوي - مطاعم سابوي.



٭ «خلها علينا» - stc.



المحتوى:



٭ خل شغلك مستمر مع الحلول السحابية شركة سلوشن.



٭ «بطاقة ما كو مثلها» - بنك الكويت الوطني.



٭ «تمارضوا فتمرضوا» - مستشفى هادي.



الأعمال الوطنية:



٭ جمعية بصمة خير للأعمال الإنسانية البحرينية.



٭ «أسود العرين» - كرييتف سول.



٭ وايد عشقناها - stc.



٭ «ننتمي لك» - أطياب المرشود.



إعلانات التوعوية:



٭ «الحين دورك» - السفارة البريطانية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة.



٭ «وقفك خير لا ينتهي» - الأمانة العامة للأوقاف.



الجوائز الخاصة:



٭ المخترع علي حميد اللوغاني - دولة الإمارات العربية المتحدة.



٭ فيديو إثمار نادي الشارقة للصحافة.



٭ دار نشر «جامعة قطر».