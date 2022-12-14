1500 ـ 2000 طالب متوقع قبولهم بينهم 365 طالباً تم تأجيل قبولهم من الفصل الأول



آلاء خليفة



أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.عبدالله الهاجري عن بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت الكترونيا للفصل الدراسي الثاني 2022/2023 للطلبة المستوفين شروط القبول من الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأميركية، وكذلك خريجو المدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم منها (لخريجي مدارس الكويت فقط) اعتبارا من السبت 31 الجاري حتى الثلاثاء 10 يناير المقبل، أما الطلبة من فئات القبول الأخرى فيمكنهم تقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بالشويخ خلال الفترة من 4 إلى 10 يناير المقبل أثناء ساعات الدوام الرسمي، كما هو مبين في الخطة الزمنية المذكورة في الجدول.



وأوضح الهاجري أن الحدود الدنيا للقبول في جميع كليات الجامعة بالنسبة للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المطبقة للفصل الدراسي الثاني هي المعدل المكافئ لكل تخصص والذي يحسب في ضوء نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية ونسبة الشهادة الثانوية للطالب بشرط حصول الطالب المتقدم للجامعة على نسبة في الشهادة الثانوية لا تقل عن 70% للقسم العلمي و78% للقسم الأدبي، عدا تخصصات كلية العلوم والتي يكون القبول فيها وفقا لنسبة الطالب في الشهادة الثانوية. وعليه، فإن الذين يرغبون في التقدم إلى أي تخصص يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لهذه الحدود الدنيا وكل شروط القبول الأخرى ولن يقبل أي طلب التحاق إلا من الطلبة الحاصلين على النسب المذكورة كحد أدنى.



واعلن الهاجري انه من المتوقع قبول 1500 ـ 2000 طالب في الفصل الدراسي الثاني يتضمن 365 طالبا تم تأجيل قبولهم من الفصل الدراسي الاول الى الفصل الدراسي الثاني.



كما أوضح أن عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني 2022/2023 ستكون باستخدام شبكة الإنترنت من خلال صفحة نظام القبول الإلكتروني على العنوان التالي: http://portal.ku.edu.kw/admission، حيث يمكن للطلبة المذكورين سلفا تقديم طلب الالتحاق بالجامعة من خلال هذا الموقع، علما أن فترة اعتماد القبول المعلنة بالخطة الزمنية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات هي لخريجي الثانوية الأميركية والانجليزية المتقدمين بطلبات التحاق على شبكة الإنترنت، ولا تشمل الطلبة خريجي النظام الموحد والمعهد الديني، حيث سيتم اعتماد قبولهم إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة صالة القبول والتسجيل.



وذكر الهاجري أنه في حال عدم إمكانية الطالب الدخول إلى النظام لتقديم طلب الالتحاق سيظهر له رابط إلكتروني ينقل الطالب من خلاله إلى إرشادات وتعليمات يجب اتباعها، علما أن قبول الطالب في الجامعة مشروط بصحة هذه البيانات.



وأفاد الهاجري بأن الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات خريجي الثانوية الأميركية والانجليزية المتقدمين بطلبات التحاق على شبكة الإنترنت والذين تم قبولهم للفصل الدراسي الثاني وأعلنت أسماؤهم وتخصصاتهم مع نتائج قبول الفصل الأول سيتم اعتماد قبولهم واستلام المستندات الثبوتية منهم والتي تؤكد صحة البيانات التي تم قبولهم على أساسها خلال الفترة من 2 إلى 12/1/2023 وفقا لمواعيد محددة سيتم إرسالها إليهم عبر هواتفهم النقالة المذكورة ضمن بياناتهم لمراجعة صالة القبول والتسجيل بالشويخ.



أما الطلبة الكويتيون وأبناء الكويتيات خريجو النظام الموحد والمعهد الديني عليهم الدخول على طلب الالتحاق وسداد رسوم 10 دنانير عن طريق خدمة الدفع k-net خلال الفترة من 31/12/2022 لغاية 10/1/2023 دون الحاجة لمراجعة صالة القبول والتسجيل، علما أنه يمكن للطالب المؤجل قبوله الذي يرغب في تغيير تخصصه الدخول إلى نظام القبول الإلكتروني في الفترة من 31/12 إلى 10/1/2023 وإلغاء طلبه القديم ومن ثم تقديم طلب التحاق جديد.



كما أوضح الهاجري أنه على الطالب الاطلاع على طلب الالتحاق الخاص به لمعرفة المستندات المطلوبة منه حسب نوع الشهادة الثانوية وفئة القبول، علما أنه يحق للجامعة إلغاء قبول أي طالب في حال عدم توفيره للمستندات المطلوبة أو تبيان عدم صحة البيانات التي تم قبوله على أساسها وفقا لما حددته القواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت.



وأشار الهاجري إلى أن هناك نسب دنيا محددة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفين لشروط القبول المنصوص عليها تقل عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعة، وهذه الحدود هي: 65% للقسم العلمي و72% للقسم الأدبي، على أن يقدم الطالب ضمن أوراقه شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتقارير طبية، وهؤلاء الطلبة عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل في مواعيد العمل الرسمية لتقديم طلبات التحاقهم بالجامعة للفصل الدراسي الثاني 2022/2023، أما إذا كانت نسبة الطالب 70% فأعلى للقسم العلمي و78% فأعلى للقسم الأدبي فيمكنه التقدم الكترونيا من خلال نظام تقديم طلبات الالتحاق على العنوان المذكور سلفا.



الثانوية الإنجليزية



وأفاد الهاجري بأنه على طلبة المدارس الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة إلكترونيا خلال المواعيد المحددة، ومن ثم تقديم نتائجهم النهائية إلى عمادة القبول والتسجيل خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم حتى يمكن تحديد تخصصاتهم بالجامعة واستكمال إجراءات تسجيلهم في ضوء النسب الدنيا للقبول في الجامعة والمعلنة ضمن الجدول رقم 2، مؤكدا أن فرصة هؤلاء الطلبة في القبول بالجامعة متساوية مع زملائهم الذين استكملوا أوراقهم خلال فترة استلام طلبات الالتحاق.



وأضاف الهاجري أن هناك فترة خصصت للطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومنتسبي الجيش الكويتي والحرس الوطني وطلبة المنح الثقافية اعتبارا من يوم الأحد 18/12/2022 وتستمر حتى الثلاثاء 10/1/2023.



ودعا الهاجري المتقدمين إلى الاطلاع على التعليمات والإرشادات التي توفرها الجامعة لهم على شبكة الإنترنت، وضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات الالتحاق واعتماد القبول حيث لن يقبل أي طلب التحاق بعد انتهاء الفترة المعلنة، متمنيا التوفيق لجميع أبنائنا الطلبة.



وذكر القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.عبدالله الهاجري ان جامعة الكويت عملت بكل طاقتها لتسخير كل الامكانات المتاحة لخدمة الطلبة والطالبات الراغبين في الالتحاق بجامعة الكويت مع الحرص على ايصال المعلومات الدقيقة سواء من خلال الملتقيات في الاماكن المختلفة او ايضا من خلال التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصفحة الالكترونية لعمادة القبول والتسجيل.



أوضح الهاجري ان جامعة الكويت تضم حاليا ما يقارب 42.282 ألف طالب وطالبة مقيدين على 14 كلية من كليات جامعة الكويت وهناك ايضا كلية الدراسات العليا ومركز اللغات التابع لكلية الآداب في استقبال الطلبة الاجانب.



أفاد الهاجري بأن القبول في الفصل الدراسي الثاني سيكون قبولا فوريا في حال كان الطالب مستوف لشروط القبول وحاصل على المعدل المكافئ المطلوب.



لجنة تنفيذية وخطة طموحة لمعالجة مشكلة الشعب المغلقة



في رده على سؤال حول مشكلة الشعب المغلقة التي تواجه الطلبة، قال الهاجري: نحن في عمادة القبول والتسجيل قمنا بتشكيل لجنة تنفيذية خاصة بعملية التسجيل موضحا انه تم وضح خطة طموحة مقسمة الى 6 مراحل ويقوم طلبة وطالبات جامعة الكويت بعملية التسجيل عبر مواعيد مسبقة ويستطيع ان يسجل بحد اقصى 4 مقررات (ما يعادل 12 وحدة دراسية) ما عدا الكليات التي تضم مختبرات سيرتفع العدد الى 14 وحدة دراسية وفي المرحلة الثانية سيسمح للطلبة التسجيل في 5 مقررات وهكذا وصولا الى المرحلة الخامسة «الباي فورس»، موضحا ان تلك المرحلة يتم نقلها من عمادة القوبل والتسجيل الى الكليات كونها تكون حالات فردية ومن الافضل ان تنظر بها الكليات، اما المرحلة السادسة فتكون للشواغر ويسمح للطالب بالتسجيل بها في الاسبوع الاول من بدء الدراسة، متابعا: نعلم ان هناك مشكلة الشعب المغلقة، ولكن بكل فخر فإن عمادة القبول والتسجيل قريبا ستقضي بشكل نهائي على مشكلة الشعب المغلقة، لاسيما بعد انتقال جامعة الكويت الى مدينة صباح السالم الجامعية بما يوفر سعة مكانية كبيرة، فضلا عن رفع الهيئة التدريسية الاضافي الى 6 ساعات موضحا ان بعض الكليات استعادت الطاقة التدريسية بنسبة 100%.



قال الهاجري ان عمادة القبول والتسجيل قامت بتقديم مقترح في مجلس الجامعة الاخيرة للسماح للطالب بالجمع بين الوظيفة والدراسة كوننا الجامعة الحكومية الوحيدة وان حق التعليم مكفول للجميع ولازال المقترح في طور الدراسة.



وتابع: مجلس الجامعة الاخير اقر كذلك السماح لأي طالب يتخرج من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان ينضم لجامعة الكويت.



استقطاب الطلبة المتميزين من الوافدين لرفع تصنيف الجامعة



فيما يخص قبول الطلبة الوافدين، قال الهاجري: جامعة الكويت في اطار تعديل تصنيفها على مستوى العالم كانت لديها خطة طموحة لاستقطاب الطلبة المتميزين من الوافدين، وبالفعل تم فتح باب القبول لهم في الفصل الدراسي الاول بشرط ان يكون الطالب حاصلا على 90% فما فوق وذلك لاستقطاب الطلبة المتميزين، وتم قبول ما يقارب 450 طالبا وطالبة مقابل رسوم مادية، وحاليا الجامعة في طور تقييم تلك التجربة، وقامت ادارة القبول بالعمادة بتقديم مقترح ان يكون قبول الطلبة الوافدين للفصل الدراسي الثاني بدلا من ان يكون للفصل الدراسي الاول وذلك لإتاحة المجال لمعرفة الشواغر الموجودة في كل كلية في الفصل الدراسي الاول، وبناء عليها يتم قبولهم في الفصل الدراسي الثاني وتم بالفعل اقرار هذا المقترح.



قال الهاجري: بتوصية من القائم بأعمال مدير الجامعة د.سعاد الفضلي، يتم الاهتمام بالطلبة الذين يسكنون في مناطق بعيدة مثل صباح الأحمد السكنية والوفرة السكنية والوفرة الزراعية، وتم بالفعل حصر اعداد الطلبة القاطنين في تلك المناطق، وهناك توجه بأن يكون لهؤلاء الطلبة وضع خاص بمراعاتهم في فترات التسجيل بأوقات معينة بما يتناسب مع بعد المسافة بين مناطقهم السكنية ومواقع جامعة الكويت.