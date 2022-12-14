أجلت لجنة محافظة مبارك الكبير في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة نصار العازمي طلب قوة الإطفاء استحداث شارع ومداخل ومخارج أخرى لموقع مركز القصور للإطفاء قطعة 2، ومشروع مبنى إدارة وقاية مبارك الكبير لدعوة كل من وزارة الكهرباء و«الاطفاء» وشبكات الطرق.



وقال العازمي انه تم تأجيل طلب وزارة الداخلية استحداث مدخل ومخرج للقطعة 20 بمنطقة صباح السالم من الطريق رقم 3 الفاصل بين القطعتين 1 و4 وذلك لدعوة وزارة الكهرباء، والإدارة العامة للمرور. وأضاف أن اللجنة أجلت تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء ثانوية في القطعة 5 بمنطقة أبوفطيرة بديلا لموقع المحطة الثانوية 70 الذي يقع في القطعة 6 بمنطقة أبو فطيرة بمحافظة مبارك الكبير، وذلك لدعوة وزارة الكهرباء.