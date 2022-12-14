في اطار الجهود المبذولة من الاجهزة الرقابية، كشفت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي بتنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقة السالمية وحولي للوقوف على التزام اصحابها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في بلدية الكويت. وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي ابراهيم السبعان ان الجولة التي تم تنفيذها على المحلات التجارية بمنطقة السالمية وحولي للتأكد من التزام اصحابها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في بلدية الكويت اسفرت عن تحرير 22 مخالفة تنوعت ما بين اقامة اعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص واستغلال ممر المجمع بدون ترخيص.