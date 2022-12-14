يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي السالمية على اليرموك بنتيجة 31 -26 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة الـ 9 من الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، ورفع السماوي رصيده إلى 14 نقطة فيما تجمد رصيد اليرموك عند 4 نقاط.



وفي مباراة أخرى، فاز العربي على الفحيحيل 23-19 ورفع رصيده إلى 9 نقاط فيما بقي رصيد الفحيحيل على 7 نقاط.



من جانب آخر، انطلقت أمس بطولة نادي سلوى الصباح الدولية الأولى لكرة اليد للسيدات على صالة النادي تحت رعاية الشيخة نعيمة الأحمد وتستمر حتى 18 الجاري، ويشارك فيها إلى جانب فريق سيدات اليد بنادي سلوى الصباح «المستضيف»، منتخب سلطنة عمان وأندية فتيات العيون من الكويت والاهلي المصري والبحرين البحريني.



ولعب أمس في افتتاح البطولة، فريق نادي سلوى مع نادي فتيات العيون، فيما يلتقي اليوم فريق سلوى مع البحرين البحريني.

والبطولة هي الأولى من نوعها التي تقام في الكويت، بمشاركة دولية.

وقالت راعية البطولة ورئيس مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الشيخة نعيمة الأحمد ان اقامة مثل هذه البطولات بمشاركة فرق لها باع طويل وخبرة في كرة اليد النسائية، سيسهم في تطوير اللعبة وخلق جيل من اللاعبات صاحبات الخبرة، الامر الذي سينعكس ايجابا على المستويات سواء في البطولات المحلية او الخارجية.



وأضافت اننا نعمل على النهوض بالرياضة النسائية بكافة المجالات، وهذا الأمر لا يتم الا بتعاون الجميع، ومن خلال استضافة البطولات الودية والرسمية، الى جانب التجهيز السليم للفرق من خلال معسكرات خارجية وداخلية.