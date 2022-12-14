تختتم منافسات الجولة العاشرة لدوري زين الممتاز اليوم بإقامة مباراة واحدة، حيث يحل السالمية ضيفا على التضامن في الـ ٥:٢٥ مساء. ويخوض السماوي المباراة وفي جعبته 13 نقطة فيما يمتلك التضامن 9 نقاط، وكانت نتيجة لقاء الفريقين في الدور الأول فوز السماوي بهدف دون رد.



ويدخل السالمية المباراة منتشيا بتأهله إلى المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد بتجاوزه الساحل، ويسعى المدرب الوطني محمد إبراهيم إلى إعادة ترتيب الأوراق وإيجاد الحلول إذ افتقد الفريق بريقه المعتاد أمام الساحل رغم تأهله. ويضم الفريق نخبة من لاعبي الأزرق والمحترفين. في المقابل، يأمل أبناء الفروانية تحقيق نتيجة إيجابية مع انطلاق القسم الثاني، كما فعل قبل التوقف بفوز كبير على النصر برباعية.