للمرة الأولى في الكويت والخليج، يشارك لاعبو ولاعبات المؤسسات العسكرية في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والمطافئ، في سباق الكويت للدواثلون (جري - دراجات هوائية - جري) بنسخته الثالثة، والذي سيقام يوم 20 يناير المقبل في منطقة عريفجان.



وقال رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري، ان المشاركة الأولى للرياضيين العسكريين من مختلف القطاعات العسكرية في الكويت في السباق الثالث للدواثلون، سيثري هذا النوع من الرياضة وسيخلق مجالا تنافسيا كبيرا بين المشاركين الـ 500 في البطولة من الرجال والسيدات في فئات العمومي والمراحل السنية، كما ستكون هناك مشاركة واسعة للرياضيين الخليجيين إلى جانب سباق خاص لذوي الاحتياجات الخاصة.