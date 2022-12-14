يحيى حميدان



قال مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، البحريني علي عاشور، ان الفوز على الجهراء 3-0 أول من امس ضمن الجولة العاشرة من دوري «زين» الممتاز هو «مجرد 3 نقاط فقط ويجب أن نبني عليها في المباريات المقبلة».

وأضاف عاشور، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة وهي الأولى له مع «الأبيض» بعد رحيل المدرب السابق الكرواتي رادان غاسانين وبديله المؤقت محمد عبدالله، أنه قاد تدريبات الفريق في 5 حصص فقط وكان حريصا خلالها على نقل بعض الأفكار الأساسية للاعبين مثل كيفية القيام بالدفاع والهجوم والتحولات والكرات الثابتة، مشيرا إلى أنه بحاجة للوقت والمساحة حتى تتضح لمسته مع الفريق الكويتاوي.

وبين عاشور أن أكثر ما أسعده هو مستوى اللاعبين بشكل عام والخروج بشباك نظيفة «كلين شيت»، وهذا هو اتفاقه مع اللاعبين قبل انطلاق المباراة، مشيدا بأداء الحارس عبدالرحمن كميل بعدما ظهر بصورة طيبة، وهذه من النقاط الإيجابية بالنسبة لنا.

وأوضح أن الدوري الكويتي مشابه إلى حد بعيد للدوري البحريني، لكن هناك بعض الأمور الإيجابية التي لاحظتها في الأيام الأولى لي مع الكويت منها وجود العديد من اللاعبين الأجانب، وهو ما يضيف جودة أكبر للفريق.

وأشار عاشور إلى أنه بانتظار عودة المصاب أحمد الزنكي للمجموعة حتى يمثل الإضافة اللازمة لنا، كما أكد أنه سعيد بنوعية اللاعبين المتوافرة لديه ولا يفكر في التغيير حاليا خلال فترة الانتقالات الشتوية.