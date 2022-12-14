تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د.جاسم الأنصاري، نظمت إدارة البحوث والاستشارات فعالية يوم الملصق والنشر العلمي 2022 بحضور نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د.حسن الفجام وعدد من قيادات الهيئة ومنتسبيها.



وخلال الفعالية، ألقت مدير إدارة البحوث والاستشارات فاطمة النجار كلمة أكدت فيها على أن هذه الفعالية تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز التواصل وتبادل الآراء والخبرات والحث على العمل المشترك بين الباحثين من مختلف التخصصات العلمية، باعتبارها فرصة قيمة لتعريف المجتمع بالمشاريع البحثية وإنجازات الباحثين من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، متقدمة بالشكر إلى لجنة التقييم والمشاركين من كافة القطاعات والإدارات المعنية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



تنوعت المشاركات التي تم عرضها لتشمل 77 بحثا علميا من الكليات والمعاهد و51 ملصقا علميا و86 ورقة نشر. وفي الختام، تم تكريم المشاركين والحاصلين على المراكز الأولى.