أكدت رئيس مجلس ادارة «جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان» الشيخة عزة جابر العلي أهمية مبادرة حملة مانحي الأمل وصداها القوي في منح الأمل في جميع انحاء العالم.



جاء ذلك في كلمة مسجلة للشيخة عزة وجهتها مساء اليوم الاثنين الى الملتقى السنوي لمؤسسي مبادرة حملة مانحي الأمل اعتذرت خلالها عن عدم تمكنها من التواجد في هذا الحفل الانساني الرائع.



وقالت الشيخة عزة «كلنا نعلم أن التفاؤل والأمل جزء من الايمان بالله وقدرته والاعتماد عليه وهو ما تحث عليه جميع الأديان السماوية.



وأعربت عن الشكر لمؤسس الحملة العالمية لاعب التنس المصري أنور الكموني ومن معه لبثهم روح الأمل لدى جميع من شارك في هذه الحملة الانسانية ومن تابعها.



وأشادت بنجاح الحملة وصداها القوي في منح الأمل في جميع أنحاء العالم معربة عن تمنياتها باستمرار النجاح في الحملات القادمة والتطلع الى أن تكون كل حملة قادمة أقوى وافضل بمشاركة الجميع وبصدى أكبر.



ومن جانبه أكد الكموني اتجاه الحملة لعمل فعاليات لخروج من تعنيهم الحملة لرؤية أماكن لم يزوروها من قبل وشعورهم بمدى قيمتهم في الحياة بعيدا عن اي صعوبات وفي ظل اجواء مفعمة بالحب والفرح.



وأوضح الكموني في كلمة مماثلة ان الحملة تأسست على مدى سنوات على هذه المعاني والقيم النبيلة وفي اجواء تسودها المشاعر الصادقة والمخلصة واصفا ذلك بـ «المعجزة».



وشهد الحفل تكريم الشيخة عزة والاعلان عن اختيارها لتسلم الرئاسة الفخرية لحملة مانحي الامل العالمية الثالثة والرابعة لعامي 2023 - 2024.



وتسلم المستشار في سفارة الكويت لدى جمهورية مصر العربية مشاري المزيني درع التكريم نيابة عن الشيخة عزة جابر العلي الصباح.