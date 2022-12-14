قتل المزيد من المتظاهرين في بيرو خلال احتجاجات ضد رئيسة البلاد الجديدة دينا بولوارتي، ما يرفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات وسط استمرار التوتر.



وتواصلت الاحتجاجات في بيرو رغم إعلان بولوارتي عزمها تقديم مشروع قانون لتقريب موعد الانتخابات العامة من 2026 إلى أبريل 2024.



وأعلنت رئيسة البلاد الجديدة حالة الطوارئ في المناطق التي تشهد أشد الاحتجاجات، والتي اتسع نطاقها في جميع أنحاء البلاد، خصوصا بمدن الشمال وجبال الأنديز.



من جهة أخرى، تم تعليق حركة القطارات التي تربط بين كوسكو وقلعة ماتشو بيتشو السياحية الشهيرة في بيرو، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة للقطارات.



وقالت الشركة في بيان «مع انتشار الدعوات الرامية إلى التظاهر (...) والتي أطلقتها منظمات اجتماعية مختلفة في كوسكو، نحن مضطرون لتعليق خدمة التنقل من ماتشو بيتشو وإليها يوم الثلاثاء».



وأوضحت الشركة أن القرار اتخذ بهدف ضمان سلامة الركاب من أي عقبات قد تعيق الحركة عبر السكك الحديدية.



في غضون ذلك، أعربت المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا، الدول الأربع التي تتولى السلطة فيها حكومات يسارية، عن دعمها للرئيس المعزول.



وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن الرئيس المعزول منذ تسلم السلطة في 2021 ضحية لحركة «عدائية ومناهضة للديمقراطية».