أعلن الاتحاد الألماني عن تأسيس مجموعة من اللاعبين الدوليين السابقين، بمن فيهم كارل-هاينتس رومينيغي وماتياس سامر، من أجل المساعدة في استعادة منتخب «المانشافت» مكانته بعد أن خرج من نهائيات كأس العالم من الدور الأول للمرة الثانية تواليا.



وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف إن رودي فولر وأوليفر كان وأوليفر مينتزلاف سيشاركون أيضا في المجموعة التي تم تكليفها مساعدة ألمانيا للتحضير لنهائيات «كأس أوروبا 2024» على أرضها.



وعانت ألمانيا على الساحة الدولية منذ فوزها بلقب مونديال 2014، حيث فازت بثلاث مباريات فقط من آخر 11 مباراة لها في بطولة كبرى (مونديال أو يورو)، فخرجت من الدور الاول لمونديالي «روسيا 2018» و«قطر 2022»، كما خرجت من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا في صيف 2021.



ورغم الانتكاسة في قطر إثر سقوط صادم افتتاحي ضد اليابان وتعادل مع إسبانيا وفوز غير مجد على كوستاريكا، جدد الاتحاد ثقته بالمدرب هانزي فليك حتى عام 2024، لكنه يبحث عن مدير جديد للمنتخب بعد رحيل أوليفر بيرهوف.