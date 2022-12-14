أعلنت وزارة العدل الأميركية حجب 55 موقعا إلكترونيا تبث مباشرة بشكل غير قانوني مباريات مونديال قطر 2022 في كرة القدم.



وقالت الوزارة في بيان إن المواقع أغلقت بعد أن حدد ممثل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مواقع تستخدم لتوزيع محتوى ينتهك حقوق البث من دون إذن من «فيفا».



ويملك الاتحاد الدولي الحقوق الحصرية لبطولة كأس العالم التي وصلت إلى مرحلة الدور نصف النهائي.



قال المسؤول جيمس هاريس في وزارة الأمن الداخلي: «بينما يعتقد الكثيرون أن مثل هذه المواقع لا تشكل تهديدات خطيرة، فإن التعدي على أصحاب الحقوق في أي ملكية فكرية يمثل تهديدا متزايدا لقدرتنا الاقتصادية على البقاء».



وتابع: «يمكن الشعور بالتأثير عبر مجالات متعددة، ويمكن أن يفتح الباب لأشكال أخرى من الانتهاكات».



ولم تحدد وزارة العدل المواقع الإلكترونية التي تم حجبها، لكنها قالت إن زوار هذه المواقع ستتم إعادة توجيههم إلى موقع آخر للحصول على معلومات إضافية.