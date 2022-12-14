برأت محكمة في إسبانيا، امس، النجم الدولي البرازيلي نيمار من تهم فساد تتعلق بصفقة انتقاله إلى برشلونة من سانتوس البرازيلي في 2013.



وقالت المحكمة في بيان إن القضاة قرروا أيضا تبرئة المتهمين التسعة الذين حوكموا في هذه القضية.



بالإضافة إلى نيمار، شمل ذلك والديه ونادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل ونادي سانتوس ورئيسه السابق أوديليو رودريغيز فيليو والشركة التي أسسها والدا نيمار لإدارة أعماله.



وقد بدأت محاكمة نيمار في منتصف أكتوبر الفائت في برشلونة، قبل شهر واحد فقط من انطلاق مونديال قطر، حيث خرج نيمار رفقة السيليساو من ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح.



وكان المدعي العام وجّه اتهامات فساد ضد نيمار، مطالبا بسجنه لمدة عامين وبفرض غرامة قدرها 10 ملايين يورو. لكن في خطوة مفاجئة أسقطت تهم الفساد والاحتيال ضد جميع المتهمين في نهاية أكتوبر.



ورفعت شركة الاستثمار الرياضية البرازيلية «دي أي أس»، التي كانت تملك 40% من حقوق نيمار الرياضية عندما كان في سانتوس، دعوى قضائية في 2015 تزعم أنها تعرضت للاحتيال في صفقة انتقال اللاعب إلى برشلونة. وزعمت أن نيمار وبرشلونة وسانتوس تواطأوا لإخفاء التكلفة الحقيقية لانتقاله، وبالتالي لم تحصل على المبلغ الذي تستحقه من هذه الصفقة. كما زعمت أنه لم يتم إبلاغها بوجود عقد حصري في عام 2011 بين نيمار وبرشلونة. وطالبت الشركة باسترداد مبلغ 35 مليون يورو.



لكن الادعاء الإسباني، الذي شارك في البداية وجهة نظر الشركة، قال في وقت لاحق إن مزاعم الشركة لا تستند إلى «أدلة»، وخلص إلى أن القضية تتعلق بالعدالة المدنية وليست الجنائية.



على الرغم من أن المدعين أسقطوا التهم، استمرت القضية لأن المحكمة كانت تنظر أيضا في لائحة تهم منفصلة قدمتها «دي أي أس»، وفق ما يسمح القانون الإسباني.



وخلال المحاكمة، قال نيمار إنه لا يتذكر ما إذا كان قد شارك في مفاوضات الصفقة، قائلا إنه وقع فقط على الوثائق التي قدمها له والده. ونفى جميع المتهمين الآخرين، بمن فيهم بارتوميو وروسيل ارتكاب أي مخالفات.