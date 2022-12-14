الدوحة ـ فريد عبدالباقي



فوجئ أسطورة كرة القدم التشيلية السابق إيفان زامورانو بمستوى أداء المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، حيث قال إن «أسود الأطلس» يقدمون مستويات أكثر من رائعة، وانه لم يتوقع منهم الوصول إلى الدور نصف النهائي.



وأكد زامورانو في تصريح خاص لـ«الأنباء»، أن مدرب المغرب وليد الركراكي استطاع تقديم نفسه كمدرب واعد يستحق تدريب أكبر المنتخبات في العالم، بعد نجاحه الكبير مع المغرب، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي يمتلك لاعبين متميزين مثل حكيم زياش وأشرف حكيمي ويوسف النصيري وياسين بونو وغيرهم.



ورشح زامورانو، حارس مرمى منتخب المغرب بونو لنيل جائزة أفضل حارس مرمى في المونديال، بعد المستويات الجيدة التي قدمها خلال البطولة، مشيرا إلى أنه يعد من أهم الأسباب وراء تأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ القارة الأفريقية.



ووصف زامورانو النسخة الحالية لبطولة كأس العالم بالاستثنائية وفقا لتحقيق العديد من النتائج غير المتوقعة، أبرزها فوز السعودية على الأرجنتين وتونس على فرنسا، والكاميرون على البرازيل، خلال مباريات دور المجموعات.



وأضاف: «شاهدنا منتخبات كثيرة تلعب بصورة جماعية وجيدة، وأعتقد أن المنتخب الإسباني واحد من المنتخبات التي تلعب بصورة جماعية ولكن واجهه سوء الطالع أمام منتخب المغرب في دور الـ16، في حين أن هناك منتخبات تعتمد على المستوى الفردي للاعبين، ومنها منتخب فرنسا الذي يعتمد على نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، ومنتخب الأرجنتين الذي يعتمد على نجمه ليونيل ميسي الذي أعتبره لاعبا من كوكب آخر، لكن في النهاية ليس الجزء العقلي كافيا وحده».



وقال زامورانو إنه حزين للغاية لغياب منتخب بلاده تشيلي عن التواجد في المونديال، وذلك بعد أن احتل المنتخب المركز السابع برصيد 19 نقطة تاركا بطاقات التأهل من تصفيات أميركا الجنوبية إلى منتخبات البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والإكوادور، فيما خاضت بيرو ملحق المونديال أمام أستراليا والتي صعدت إلى البطولة.



وأشاد أسطورة كرة القدم التشيلية السابق بالنجاح الكبير الذي حققته قطر في تنظيم البطولة، على كافة الجوانب التنظيمية والفنية والجماهيرية، مشيرا إلى أن قطر أصبحت نموذجا يحتذى بقدرتها العالية في تنظيم البطولات، وهو ما تشهده النسخة الاستثنائية الحالية من كأس العالم في قطر.

وثمن زامورانو، الذي لعب 149 مباراة في جميع المسابقات وأحرز 41 هدفا، الجهود الكبيرة التي بذلتها الدوحة منذ فوز ملفها باستضافة النسخة التاريخية المدهشة التي وجدت الإشادة من العالم أجمع، حيث فاقت كل تصورات وتوقعات المتابعين وكل الجماهير من شتى بقاع العالم، والذين حرصوا على الحضور ومتابعة تفاصيل المونديال على أرض الواقع.



واعترف زامورانو بأنه شكل ثنائيا متميزا مع مارتشيلو سالاس في تشكيلة تشيلي، واصفا هذا الثنائي بأنه الأفضل في العالم آنذاك، وذلك بعد أن لعبا مونديال فرنسا 98، والتأهل إلى دور الـ16، بعد التعادل مع إيطاليا 2-2، والنمسا والكاميرون بنتيجة واحدة 1-1، ولكن الخسارة أمام البرازيل 1-4 أطاحت بأحلامنا نحو الوصول إلى أبعد نقطة.

وكشف زامورانو عن سر ارتداء القميص الشهير القميص (8+1) مع إنتر ميلان الإيطالي وذلك بسبب أسطورة «النيراتزوري» ساندرو مازولا، وذلك بعد أن انضم الانتر مع البرازيلي الظاهرة رونالدو في صيف 1997، وعلى الرغم من أن الظاهرة كان سعيدا في البداية بالحصول على القميص رقم 10، إلا أنه في موسمه الثاني أراد الرقم 9 الذي كان بحوزتي.



وقال زامورانو إنه سعيد بتسليم قميصه للاعب وصفه بأنه أفضل مهاجم في العالم، مؤكدا أن مازولا هو الذي طرح الفكرة العبقرية لقميصه البديل.



وأضاف: كان لدينا رونالدو وهو أفضل مهاجم في العالم ومشاهدته في التدريبات كانت بمنزلة مفاجأة، فبنيته البدنية وأسلوبه وسرعته ومهاراته، في موقف واحد مقابل واحد، كان لا يصدق.

وتابع: بعد كأس العالم 1998، عاد رونالدو ليفتقر إلى الطاقة، وكان بيانه الذهني منخفضا وفي محادثة أجريتها مع مازولا، قال لي لماذا لا نعطي رونالدو الرقم 9 ونشجعه؟ سيكون سعيدا.

وأوضح زامورانو أنه لا توجد لديه مشكلة وأنه كان أكثر من سعيد بتسليم قميصه إلى زميله في الفريق لكنه أراد فقط أن يفهم ما سيكون عليه رقمه الجديد.



وقال: «لم أجادل، لإعطاء قميصي للأفضل في العالم، ولكن ما هو القميص الذي سأرتديه؟ فقال لي ساندرو مازولا لماذا لا ترتدي الرقم 18 وسنضع + في المنتصف».



واستطرد قائلا: سألته وقتها هل يمكننا فعل ذلك؟ فأجاب نعم لذلك ارتديت القميص رقم 18. وأتم بقوله: في البداية استخدمنا الشريط اللاصق وصنعنا لافتة ولكن بعد المباراة الرابعة أو الخامسة بدأت الشركة المصنعة الرياضية التي صنعت قمصان إنتر في إرسالها مع 8+1 ليكون القميص الأكثر مبيعا في تاريخ كرة القدم الإيطالية.