أوضح مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي أن طموحه ولاعبيه هو بلوغ المباراة النهائية لكأس العالم - قطر 2022، مؤكدا أن لاعبيه «سيقاتلون من أجل بلوغ المباراة النهائية» اليوم، عندما يواجهون فرنسا في دور الأربعة على ملعب البيت في الخور.



وأوضح الركراكي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فرنسا أن هدفه الأساسي في هذه البطولة هو «تغيير عقلية اللاعبين وخصوصا القارة السمراء ونظرتهم خلال مشاركتهم في العرس العالمي، وهذا ما أخبرت به اللاعبين. إذا وضعنا في ذهننا أن مشاركتنا ناجحة ببلوغ نصف النهائي ونفرح، فلن نواصل مشوارنا وسنخسر. فهذا ليس رأيي، نحن بين أفضل أربعة منتخبات في العالم، وهذا ليس من قبيل الصدفة، وستكون لدينا الكلمة من أجل بلوغ المباراة النهائية».



وتابع «نتمنى ألا يحترمنا خصمنا، لأنهم إذا احترمونا مثلما فعلت المنتخبات التي واجهناها حتى الآن في هذه البطولة، وكانوا في قمة مستواهم فستكون مهمتنا صعبة. نحن واثقون في أنفسنا ومتحمسون بفضـــل مشوارنا الصعب في هذه البطولة، فقبل كل مباراة تعتبرون أننا سنودع المسابقة ولكننا ما زلنا هنا وبقيمنا وسنخوض نصف النهائي».



وأردف قائلا «كلما نتقدم في المسابقـــــة سنخوض مباريات أصعب سنواجه فرنسا بطلة العالم بلاعبين بكفاءة عالمية ومدرب بجودة عالية ونحن سنواصل القيام بما نحسن فعله بطموح في محاولة منا لخلق المفاجأة ولم لا بلوغ المباراة النهائية لكأس العالم».



وشدد الركراكي على أن مفتاح الفوز بالمباراة هو «الروح، روح الفريق، نحن نلعب من أجل المنتخب الوطني وليس النادي، الكل يعمل ويقاتل ويقدم أفضل ما لديه في كل مباراة يلعبها، لعبنا بروح عالية في المباريات السابقة، وهذا أهم شيء في كرة القدم».



وعن المواجهة بين الصديقين أشرف حكيمي وكيليان مبابي، قال «اذا كان هناك لاعب يعرف كيليان أفضل مني فهو حكيمي، لأنه يتدرب معه يوميا ولديه فكرة دقيقة عن اللاعب، ذلك لن يغير الكثير بالنسبة لنا ولن نلجأ إلى خطة تكتيكية خاصة بكيليان».