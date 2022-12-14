

يستعد منتخب المغرب لمواصلة رحلته المثيرة في بطولة كأس العالم في قطر، وذلك عندما يصطدم بمنتخب فرنسا اليوم، على ستاد «البيت»، في الدور نصف النهائي للمونديال.



حجز تذكرة العبور للمباراة النهائية لمونديال 2022 هو الهدف القادم لـ «أسود الأطلس» الذي أصبح حديث العالم بعد المفاجآت المدوية التي فجرها خلال مشواره الاستثنائي في النسخة الحالية لكأس العالم الذي يقام لأول مرة في دولة عربية.



وبعد اجتياز اختبارات صعبة على الأراضي القطرية، وصل قطار المنتخب المغربي السريع، إلى المحطة قبل الأخيرة في كأس العالم، وأصبح يفصله خطوة واحدة على بلوغ النهائي الحلم، نهائي مونديال 2022 يوم الأحد المقبل.



ونجح منتخب المغرب في تحقيق العديد من الأرقام القياسية خلال المونديال الحالي، وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل للدور نصف النهائي في تاريخ كأس العالم، وذلك بعد فوزه على منتخب البرتغال بهدف دون رد سجله اللاعب يوسف النصيري، في إطار مباريات الدور ربع النهائي للمسابقة.



كما يعد منتخب المغرب ثالث منتخب من خارج قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية، يبلغ المربع الذهبي للمونديال في تاريخ المسابقة، وذلك بعد منتخب أميركا في نسخة 1930، ومنتخب كوريا الجنوبية في نسخة كأس العالم 2002.



وفي مشواره بالمونديال الحالي، نجح منتخب المغرب في تصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بعدما فاز في مباراتين على كل من بلجيكا بهدفين دون رد، وكندا بنتيجة 2-1، وتعادل مع كرواتيا بدون أهداف، ثم نجح «أسود الأطلس» في إقصاء منتخب إسبانيا - بطل العالم 2010 - من دور الـ 16 بالفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3-0، قبل التغلب على البرتغال في دور الثمانية.



ويمتلك منتخب المغرب أقوى خط دفاع في مونديال 2022، حيث لم تهتز شباكه طوال البطولة، وبعد خوض خمس مباريات، إلا مرة واحدة فقط، وكان هدفا عكسيا، وذلك رغم قوة المباريات التي لعبها المنتخب المغربي أمام كل من كرواتيا وبلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال.



وفي المقابل، يبحث منتخب فرنسا عن تكرار مجده الكروي من خلال التأهل للمباراة النهائية لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعدما توج «الديوك» باللقب في نسخته الماضية عام 2018 في روسيا، عقب الفوز على كرواتيا في النهائي بنتيجة 4-2.



وتأهل منتخب فرنسا للدور نصف النهائي لكأس العالم 2022، بعد فوزه الثمين على إنجلترا 2-1 السبت الماضي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليبلغ المربع الذهبي للمرة السابعة في تاريخه.



وتأهل منتخب فرنسا للدور نصف النهائي للمونديال ست مرات من قبل أعوام (1958 و1982 و1986 و1998 و2006 و2018)، ونجح في التتويج باللقب مرتين عامي 1998 في فرنسا، و2018 في روسيا، فيما نال الوصافة مرة وحيدة عام 2006، وحصل على المركز الثالث مرتين عامي 1958 و1986، والمركز الرابع مرة وحيدة كانت في نسخة كأس العالم عام 1982.



وفي مشواره بالمونديال الجاري، تصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعدما حقق انتصارين متتاليين على كل من أستراليا 4-1، والدنمارك 2-1، قبل أن يخسر من منتخب تونس بهدف نظيف في الجولة الثالثة لدور المجموعات.



وفي دور الـ 16، تمكن «الديوك» من الفوز على پولندا 3-1، قبل أن يحقق انتصاره الأخير في المونديال على إنجلترا 2-1 في الدور ربع النهائي.



ورغم تسجيله 11 هدفا في البطولة حتى الآن، وامتلاكه هداف المونديال كيليان مبابي الذي أحرز وحده 5 أهداف، إلا أن دفاع المنتخب الفرنسي ليس بنفس قوة خط هجومه، حيث لم يخرج الفريق بشباك نظيفة في أي مباراة لعبها في المونديال، إذ تلقت شباكه 5 أهداف، في الوقت الذي استقبل فيه منتخب المغرب هدفا وحيدا.



وستكون مباراة اليوم، المواجهة الرسمية الأولى بين المنتخبين المغربي والفرنسي، لكن سبق وأن التقيا خمس مرات من قبل في إطار مواجهات ودية، ولم يتمكن منتخب المغرب من تحقيق أي انتصار على فرنسا، إذ انتهت ثلاث مباريات بفوز منتخب الديوك، وتعادلا مرتين، فهل يتمكن أسود الأطلس من تحقيق انتصارهم الأول على فرنسا اليوم على ستاد «البيت»؟