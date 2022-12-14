«عز الدين أوناحي منتوج محلي بمؤهلات عالمية».. هكذا علق مدرب المنتخب المغربي على تألق صانع ألعاب «أسود الأطلس» وفريق أنجيه الفرنسي الواعد في مونديال قطر، ومساهمته الكبيرة في بلوغ فريقه نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.



وأوضح وليد الركراكي عقب بلوغ ربع النهائي على حساب إسبانيا «عز الدين لاعب استثنائي بمؤهلات كبيرة ومن المستوى العالي، يبلغ من العمر 22 عاما.

لا يزال يرتكب بعض الأخطاء الفنية ولكن أمامه هامش كبير للتطور وسينتهي به المطاف في صفوف فريق كبير ويجب أن يحسن الاختيار».



وأضاف «هو أحد أربعة لاعبين في صفوف المنتخب المغربي تعلموا فنون اللعبة في أكاديمية محمد السادس المحلية (مع المهاجم يوسف النصيري والمدافع نايف أكرد وحارس المرمى الثالث أحمد رصا التكناوتي)، وهذا فخر كبير بالنسبة لكرة القدم المغربية ورد على مروجي فكرة أن لاعبي المغرب يبرزون بفضل تكوينهم في المدارس الأوروبية».

انهالت الإشادات على أوناحي، أحد الركائز الأساسية للركراكي في وسط الملعب إلى جانب سفيان أمرابط وسليم أملاح، من كل حدب وصوب، وكان أبرزها من مدرب إسبانيا لويس إنريكي الذي أبدى فريقه السابق برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع الواعد المغربي حسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

تألق أوناحي ومواطنه سفيان بوفال في المونديال دفع مالك ورئيس أنجيه الجزائري الأصل الى الاستعداد لبيعهما في فترة الانتقالات الشتوية او الصيفية طالما ارتفعت قيمتهما التسويقية «في قرارة نفسي أرى أن مغادرة أوناحي وبوفال في يناير أمر لا مفر له، الفريق يعاني على الصعيد المادي، ولدينا العديد من المشاكل التي يجب أن نجد لها حلولا».

وكشف أوناحي مرات عدة أنه يستلهم لعبه من النجمين السابقين الإسباني أندريس إنييستا والبرازيلي كاكا. بنيته الجسدية النحيفة وطوله البالغ 1.82، يجعلانه عرضة للإصابات خصوصا بسبب فنياته العالية والتدخلات القوية لمنافسيه.



ولد أوناحي في 19 أبريل 2000 في الدار البيضاء لعائلة كروية، شقيقاه الأكبر والأصغر يلعبان أيضا على مستوى الهواة في المغرب، كما أنه ابن خاله مدافع الجيش الملكي رضا مهناوي (21 عاما).