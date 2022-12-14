ثمين مثل نغولو كانتي، وناضج على غرار بول بوغبا، هو لاعب الوسط الدفاعي أوريليان تشواميني الذي ملأ فراغ شيوخ خط الوسط الفرنسي في مونديال قطر، حيث تولى مسؤولياته في سن الـ 22 برصانة وكرم وشغف لايزال مطلوبا في بعض الأحيان.

أمام إنجلترا السبت الماضي سرق لاعب الظل «الهائل» هذا، كما يصفه صديقه يوسف فوفانا، الأضواء كلها، أولا بإيجابية افتتاح التسجيل من تسديده رائعة بعيدة المدى في الدقيقة 17، ثم بسلبية منح واحدة من ركلتي جزاء تحصل عليهما الإنجليز، سجلها هاري كين ليدرك التعادل في الدقيقة 53.

وقد قال لاعب ريال مدريد للصحافيين في أروقة ملعب «البيت» بعد تعرضه لكدمة في المباراة أبعدته عن التمارين الأخيرة «علينا أن نقدم أداء أفضل في كلتا الحالتين، وأنا أولا حيث أحاول أن أستبق الكثير».

ورغم ذلك، فإن تلك الغرابة لن تثير الشكوك حيال الثقة التي منحه إياها ديدييه ديشان منذ ظهوره الأول مع المنتخب في سبتمبر 2021 حيث لعب 19 مباراة من أصل 20 ممكنة، وكان أساسيا في 14 منها.



وفي قطر شارك أساسيا بكل مباراة، وهو تفرد مرجعه إلى موهبته أولا أكثر منه إلى النقص في مقاعد البدلاء. وككبير المعلمين، هو الذي أرسله المدرب إلى المؤتمر الصحافي عشية مواجهة تونس بدلا من القائد المعتاد الحارس هوغو لوريس أو ملازمه رافايل فاران.

لم يكن يريد أن يرتدي ثوب «قائد الجيل الجديد» الذي قدمه له أحد الصحافيين «ماذا يعني ذلك، في النهائي؟ لدي 16 مباراة دولية، أحاول تخزين أكبر قدر ممكن من الخبرة».



تشواميني الذي انتقل الصيف الماضي إلى الملكي الإسباني في صفقة قيمتها بين 80 و100 مليون دولار ليحل بدلا من البرازيلي كاسيميرو. منذ بداية المونديال، لعب الشغوف بكرة السلة الأميركية دوره كحارس أمام الدفاع بـ «رصانة»، وهي كلمة استخدمها هو، مع احترام تعليمات ديشان بدقة.



هذا هو أيضا الإطراء الذي غالبا ما صدر عن آخر مدربيه في موناكو، نيكو كوفاتش وفيليب كليمان، «إنه مثل الإسفنج»، يستوعب النصائح وينفذها سريعا.