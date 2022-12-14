صراع من نوع خاص تشهده مواجهة اليوم بين الحارسين الفرنسي هوغو لوريس والمغربي ياسين بونو، فلوريس قائد المنتخب الفرنسي لأكثر من 10 أعوام، دخل التاريخ السبت الماضي حين أصبح اللاعب الأكثر خوضا للمباريات الدولية مع بلاده بـ 143 مباراة ويأمل متابعة المشوار لحمل الكأس للمرة الثانية تواليا، لكن قبل ذلك يتعين عليه إيقاف المد المغربي الرهيب اليوم.



قرار منح لوريس شارة قيادة «الديوك» جاء بعد المشاركة الكارثية في مونديال 2010 والتمرد الشهير على المدرب ريمون دومينيك الذي أدى في النهاية الى انتهاء المشوار عند دور المجموعات. فرض لوريس نفسه الحارس الأمين ليصل بعد 12 عاما إلى مباراته الـ 143 بقميص المنتخب ضد الإنجليز، محطما الرقم القياسي المسجل باسم المدافع ليليان تورام. ومع تصدياته الست، كان سيتوج بجائزة أفضل لاعب في ربع النهائي لو لم يتم منحها إلى أوليفييه جيرو صاحب هدف الفوز بضربة رأسية قاتلة.



ورأى المدرب المساعد في المنتخب الفرنسي غي ستيفان أن تحقق هذا الأمر خلال مسيرة اللاعب وأن يبقى على أعلى المستويات لمدة 10 أو 12 عاما من دون أن يتعرض حتى لأي إصابات فهذا يظهر مدى الثبات في أدائه.



وسيحتفل لوريس هذا الشهر بميلاده الـ36 وقد تغير كثيرا منذ أن ارتدى شارة القيادة للمرة الأولى عام 2010 حين كان يدافع عن عرين ليون. فبعد خيبة خسارة نهائي كأس أوروبا 2016 على الأراضي الفرنسية لصالح برتغال كريستيانو رونالدو، عوض لوريس في مونديال روسيا ولعب دورا أساسيا في قيادة «الديوك» الى لقبهم العالمي الثاني.



«الاستقرار»، «الاستمرارية»، «الهدوء»، و«الطمأنينة». انها ابرز الصفات لقائد منتخب بفرنسا حسب زميله وصخرة دفاع فرنسا رافايل فاران، الشاهد الابرز على قيمة لوريس في منتخب فرنسا، واسهب قائلا: «لدي الكثير من الاحترام له، للرجل الذي هو عليه. كانت فرصة للحصول على هذا الاستقرار في منتخب فرنسا ولفترة طويلة. إنه لاعب موثوق به للغاية ينقل هدوءه وطمأنينته الى جميع اللاعبين».



من جانبه، فقد تعلم ياسين بونو التحلي بالصبر في مسيرته، حتى بات اسمه على كل لسان والنظر اليه كرجل المراحل الكبيرة.



هذا الحارس الذي كان بديلا في الظل خلال كأس أمم افريقيا 2017 وكأس العالم 2018 في روسيا، صار عنصرا رئيسيا ومحوريا في مساعدة المغرب على إرساء معايير جديدة لكرة القدم الافريقية والعربية خلال مونديال قطر. ومع تواجد 14 لاعبا مولودا في الخارج، تشكلت حالة من الوحدة بالتنوع في منتخب «أسود الأطلس»، ولا مثال على ذلك التضامن أفضل من خط دفاع لم تستقبل شباكه غير هدف واحد في 5 مباريات وعن طريق الخطأ.



أقصى المغاربة إسبانيا بركلات الترجيح التي صد فيها بونو ركلتين، فبلغوا ربع النهائي وأطاحوا بالبرتغال وأحلام رونالدو وقد كان رجل المباراة في المناسبتين.



بونو أفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني الموسم الماضي عندما نال جائزة «زامورا»، اتخذ بونو بعدا جديدا مع النادي الأندلسي، بعد 10 سنوات من الاحتراف في القارة العجوز. فاستقبل مرماه 24 هدفا في 31 مباراة، بينها 13 مباراة بشباك نظيفة.



وتكمن جمالية هذه الجائزة قبل كل شيء في حقيقة أن بونو نجح في التفوق على النجمين تيبو كورتوا (ريال مدريد) ويان أوبلاك (أتليتكو مدريد)، الفائزين بـ8 من آخر 9 جوائز زامورا (8 للسلوفيني و3 للبلجيكي).



وقد أصبح بونو (31 عاما) ثاني حارس مرمى افريقي ينال الجائزة، بعد الكاميروني جاك سونغو في موسم 1996-1997 مع ديبورتيفو لا كورونيا. ويعرف بونو أكثر من أي شخص آخر أن هذا التألق هو نتيجة رحلة طويلة وشاقة.