الدوحة - عبدالعزيز جاسم وفريد عبدالباقي



«الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعبا طيب الأعراق»، هذا ما ينطبق على ظاهرة مونديال قطر، حيث لفتت أمهات نجوم منتخب المغرب الأنظار في البطولة، وذلك بعد أن شاركن اللاعبين والمدرب الفرحة بعد نهاية كل مباراة، وكانت اللقطة الأبرز عقب الفوز التاريخي على منتخب البرتغال والتأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ العرب وأفريقيا.



وتداولت منصات التواصل الاجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر عمق ارتباط نجوم «أسود الأطلس» بأمهاتهم، وفي مقدمتهم أشرف حكيمي الذي ظهر بعد نهاية العديد من مباريات المغرب في المونديال وهو يذهب للاحتفال مع أمه ويقبل رأسها، والأمر نفسه كرره المدرب المغربي وليد الركراكي عندما أصر على المجيء بوالدته إلى قطر لمتابعة مباريات المغرب رغم أنها لم تسافر من قبل لمشاهدة مبارياته من المدرجات سواء عندما كان لاعبا أو خلال مسيرته التدريبية، وبادر بالصعود إلى المدرجات للاحتفال معها وتقبيل رأسها.



وتكرر المشهد مع العديد من زملاء حكيمي، ومنهم اللاعب سفيان بوفال الذي سارع للاحتفال مع والدته، وأنزلها إلى الملعب ليرقص معها رقصة النصر بعد الفوز على البرتغال، كما لم ينس نجوم منتخب المغرب أشقاءهم الذين كانوا حاضرين خلال البطولة، إذ التقط نجم وسط المغرب سفيان أمرابط صورة تذكارية مع شقيقه نور الدين قبل مباراة ربع النهائي ضد البرتغال.



واعتبر الكثيرون أن هذه الظاهرة وراء تألق المنتخب المغربي الذي يسطر تاريخا في مونديال قطر بتحطيم جميع الأرقام القياسية في البطولة باعتباره أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي، وبات قريبا من تحقيق المفاجأة بلوغ نهائي الحلم الأحد المقبل في حال الإطاحة بحامل اللقب المنتخب الفرنسي مساء اليوم في الدور نصف النهائي والذي سيقام على ستاد البيت.



ومن المعروف أن والدة النجم البرازيلي السابق رونالدينيو فعلت المستحيل كي يصبح ابنها نجما في البرازيل، وكانت المصدر الداعم له طوال مشوار حياته، وأيضا والدة النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، التي كانت تربطها بابنها علاقة قوية ومتينة، ومنها كان يستمد قوته في الاستمرار في نجاحاته وتخطي الصعاب. كذلك ميسي الأعجوبة لم يكن ليصبح أفضل لاعب في العالم لولا والدته، فهي من وقفت إلى جانبه لتحدي كل الظروف الصعبة والمقاومة للانطلاق نحو النجومية.