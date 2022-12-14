حظيت المشاركة العربية بنصيب كبير من الأضواء في النسخة الحالية من كأس العالم المقامة في قطر، خاصة بعد الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي وكذلك الانتصار الثمين للسعودية على الأرجنتين، وفيما يلي حديث النجم التونسي السابق حاتم الطرابلسي بشأن المشاركة العربية ورؤيته بشكل عام لهذه النسخة الاستثنائية من المونديال.



وتحدث الطرابلسي في مقابلة لوكالة الأنباء الألمانية عن أسباب الخروج المبكر لمنتخبات تونس والسعودية وقطر، وكذلك العوامل التي ساعدت في نجاح المنتخب المغربي إلى جانب الأداء المبهر والمشرف للتنظيم القطري.



وقال الطرابلسي: «المنتخب التونسي حصد أربع نقاط في دور المجموعات، وهي تبدو نتيجة جديرة بالاحترام من حيث عدد النقاط، لكن الطموح كان أكثر من ذلك، وكنا ننتظر تأهل تونس للدور الثاني».



وأضاف: «ربما لم يوفق المدرب جلال القادري في بعض الخيارات في مباراة أستراليا وقد كانت هي المباراة الأهم بالنسبة لنا، المباراة الأولى تعادلنا فيها وكانت نتيجة أكثر من إيجابية لأنها بداية مشوار الفريق في كأس العالم ولأن المنتخب الدنماركي منتخب قوي». وأردف: «المنظومة الرياضية تحتاج إلى تغيير بشكل كلي في تونس».



وفي حديثه عن مشاركة المنتخبات العربية في المونديال، قال الطرابلسي بشأن المنتخب القطري: «أعتقد أن المنتخب القطري تنافس في مجموعة صعبة للغاية، كما أنه ليس لديه إمكانيات كافية لمواجهة المنتخبات الكبيرة، لأن هذا المنتخب الذي فاز بكأس آسيا أعتقد أنه واجه بعدها ضغوطا كبيرة كما أن لاعبيه يلعبون محليا على مستوى الأندية».



كذلك تحدث الطرابلسي عن المنتخب السعودي الذي استهل مشواره بالفوز على الأرجنتين 2-1 ثم خسر أمام پولندا 0-2 وأمام المكسيك 1-2.وقال الطرابلسي: «أعتبر أن الانتصار أمام الأرجنتين كان له ضرر أكثر مما كان له من نفع، لأن الفرحة كانت هيستيرية ومبالغا فيها، وأعتقد أن المدرب كان عليه ضبط بعض الأمور، لعبوا بشكل جيد في المباراتين التاليتين لكن لم يحققوا النتيجة المطلوبة».



وحول ما إذا كان قد توقع وصول المنتخب المغربي للدور نصف النهائي، قال الطرابلسي: «لا لم أتوقع هذا، كنت أتوقع تأهله إلى دور الـ 16 وأقول لم لا يصل أيضا إلى الدور ربع النهائي، لأنه فريق لديه إمكانيات فنية كبيرة وأسماء على مستوى عال، كلهم يلعبون ويتدربون في مستويات عالية، وعندما يخوض لاعب كهذا منافسات كأس العالم يجد نفسه على نفس المستوى مع اختلاف الأسماء».