دخل مونديال قطر المرحلة قبل الأخيرة، بالوصول إلى الدور نصف النهائي، وذلك بتواجد منتخبات المغرب وفرنسا والأرجنتين وكرواتيا، حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية للمنتخبات الـ 32 المشاركة في مونديال قطر 440 مليون دولار وهي الأكبر في تاريخ كأس العالم، حيث تخطت جوائز مونديال روسيا 2018 (400 مليون يورو)، ومونديال البرازيل 2014 (358 مليون يورو).



وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فإن بطل العالم سيحصل على 42 مليون دولار، وسيحصل الوصيف على 30 مليون دولار، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار، أما المركز الرابع فسيحصل على جائزة بقيمة 25 مليون دولار.



وتوزع الجوائز وفقا لبيان فيفا كالتالي:



بطل المونديال: 42 مليون دولار.



الوصيف: 30 مليون دولار.



المركز الثالث: 27 مليون دولار.



المركز الرابع: 25 مليون دولار.



المراكز من 5 إلى 8: 17 مليون دولار لكل منتخب.



المراكز من 9 إلى 16: 13 مليون دولار لكل منتخب.



المراكز من 17 إلى 32: 9 ملايين دولار لكل منتخب.



وقبل انطلاق المونديال منح «فيفا» جميع المنتخبات المتأهلة 1.5 مليون دولار من أجل الإعداد للبطولة العالمية. وضمن المغرب الحصول على مكافأة مالية ضخمة قدرها 25 مليون دولار على الأقل، بعد بلوغه الدور قبل النهائي للمونديال، وهي جائزة قد تصل إلى 42 مليون دولار في حال مواصلة «أسود الأطلس» سلسلة المفاجآت والفوز بالبطولة.