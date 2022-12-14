أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب عن تنظيم فعالية لتشجيع المنتخب المغربي، أمام نظيره الفرنسي اليوم، في نصف نهائي كأس العالم.



وقال الرجوب إن قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ستحتضن الفعالية، تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبالتعاون مع سفارة المملكة المغربية لدى دولة فلسطين.



وسيشارك في هذه الفعالية الداعمة لأسود الأطلسي قطاعات مختلفة من أبناء فلسطين، من كافة المستويات الرسمية والشعبية والرياضية والدينية.



وكانت الأراضي الفلسطينية قاطبة شهدت احتفالات عارمة، في أعقاب تألق المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي على حساب البرتغال، بعد التغلب عليها بهدف دون مقابل.