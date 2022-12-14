تحدث النجم السابق للمنتخب المغربي، نور الدين أمرابط، عن المعجزة المونديالية التي أحدثها «أسود الأطلس» ببلوغ نصف النهائي بعد مشوار أسطوري والإطاحة بمنتخبات عالمية، حيث اعتبر الشقيق الأكبر للنجم الحالي سفيان أمرابط أن المنتخب يستحق التتويج بكأس العالم نظرا لما قدمته تشكيلة المدرب وليد الركراكي إلى حد الآن، وموجها في الأخير رسالة قوية إلى اللاعبين قبيل المباراة التاريخية أمام منتخب فرنسا اليوم في ستاد البيت بالخور.



وطالب أمرابط، من اللاعبين بالخروج من نشوة الانتصار التاريخي على البرتغال والتركيز فقط على نصف النهائي، وقال: «الآن علينا أن ننسى فرحة التأهل أمام البرتغال، على اللاعبين أن يضعوا كل تركيزهم على مباراة فرنسا، تفصلنا 90 دقيقة فقط عن التأهل لنهائي الحلم والبحث عن التتويج باللقب العالمي، وأنا واثق من أننا سنتوج بها، يجب أن نركز جيدا الآن على الاسترجاع فهو ضروري جدا في هذه المرحلة بالذات، لأن اللاعبين متعبون كثيرا فهم يلعبون مباراة قوية كل 3 أيام، ويقدمون فيها كل مجهودهم، يجب أن نكون جاهزين للمباراة وإن شاء الله النصر سيكون حليفنا، وبالحديث عن مباراة فرنسا ستكون بالتأكيد في غاية الصعوبة، نظرا لقوة المنافس وتركيبته البشرية من جهة، وأيضا كونها نصف نهائي كأس العالم، والحافز كبير جدا للاعبي المنتخبين معا، وكل طرف سيقدم فيها كل يملك للفوز والتأهل، أتمنى أن يواصل لاعبونا على المنوال نفسه وبالقوة نفسها وبحول الله النصر سيكون حليفنا ونتواجد في النهائي، الحلم يوم الأحد المقبل».