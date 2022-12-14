

عبدالحميد الخطيب



نسخة استثنائية لكأس العالم أبدعت قطر في تنظيمها، لكنها مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة، هذا ما أكده عدد من الكتاب والمخرجين ونجوم الفن والذي أعطوا توقعاتهم عن الفريق الفائز بمونديال قطر 2022 مع اتضاح الصورة في دور النصف النهائي وصعود كل من المغرب، فرنسا، الارجنتين، وكرواتيا.



الجميع من دون استثناء أكدوا ان قلوبهم مع المغرب الشقيق لتحقيق انجاز تاريخي يحسب للعرب، خصوصا ان لديهم مديرا فنيا وطنيا اثبت جدارته في ادارة المباريات أمام المنتخبات الكبرى، بجانب الروح القتالية للاعبين الذين يبذلون مجهودات جبارة للوصول الى الأدوار التالية بكل اقتدار.



«الأنباء» أجرت تحقيقا حول توقعات الوسط الفني عن الفريق الفائز بلقب مونديال قطر 2022.



البداية كانت مع الفنان القدير عبدالرحمن العقل الذي عبر عن فخره بالتنظيم الرائع الذي تقوم به قطر لهذه النسخة من كأس العالم، مشيدا بالمنتخب المغربي وما يحققه من انتصارات، وقال: بالطبع أتمنى أن يصل المغرب الشقيق الى النهائي ولم لا يفوز بكاس العالم، فهذا الفريق رفع سقف التوقعات لدى الفرق العربية كلها، وان لم يكن المغرب فأتوقع ان يحصد اللقب فرنسا.



بدوره، أكد المخرج منير الزعبي انه يتابع استعدادات قطر قبل البطولة والجهود الجبارة التي تبذل لكي تكون هذه النسخة من المونديال استثنائية وقد كان.

وأردف: قطر أبهرت العالم وشرفت العرب بهذا التنظيم المتميز، بجانب ان المنافسات في الادوار التمهيدية كانت مليئة بالمفاجآت التي لم تكن متوقعة.



وأضاف الزعبي: وصول المغرب الى دور نصف النهائي اسعدنا جميعا كعرب، وأمنياتي لهم بالتوفيق، وتوقعاتي ان تحصد فرنسا الكأس للمرة الثانية على التوالي لامتلاكهم اقوى خط هجوم ووسط بالعالم.



وقال الكاتب القدير فايز العامر: هذا المونديال «غير»، فهو مبهر، وتنظيمه عالي المستوى لدولة قطر الشقيقة التي جمعت الشعوب كلها على ارضها في مزيج جميل بين ثقافات متنوعة، ناهيكم عن المنافسات بين المنتخبات المشاركة والتي كانت مليئة بالحماس، مستدركا: أتوقع أن تفوز الارجنتين باللقب، ففريقها يقدم مستويات متميزة، خصوصا بالأدوار الاقصائية.

من جهته، قال المخرج عبدالعزيز صفر: على الرغم من انني لست من متابعي كرة القدم، لكن ما يحققه المنتخب المغرب الشقيق يدعو للفخر ويجعلنا نحلم بأن يحصد اللقب فريق عربي، وان لم تكن المغرب فأتوقع ان تفوز فرنسا بالبطولة لما أسمعه عن تكامل فريقها وقوته في الملعب.



وقالت النجمة فاطمة الطباخ: من الصعب تخمين الفائز بلقب مونديال 2022 بعد كل هذه المفاجآت التي شهدتها الادوار الاولى، أنا أتمنى ان تفوز المغرب بالبطولة، لكن التوقعات تتجه الى فرنسا والأرجنتين، مؤكدة أنها تشعر بفخر كبير لما قامت به قطر من تنظيم جميل في رحلة المنافسات القوية منذ انطلاق صافرة بداية البطولة وحتى الآن.



وشارك النجم ميثم بدر بتوقعاته حول الفريق الذي يتوقع فوزه بكأس العالم الحالي، قائلا: انا أشجع منتخب إنجلترا، وبعد خروجه من البطولة أتوقع فوز الارجنتين بالكأس، ويكون ختامها مسكا مع «ميسي» ليختم تاريخه الحافل بالانجازات بهذا اللقب العالمي الذي أقيمت منافساته على ارض دولة قطر الشقيقة التي أسعدتنا بهذه النسخة الاستثنائية.



بينما قال الكاتب والناقد المسرحي علاء الجابر: أتمنى وبكل قوة ان تحصد المغرب كأس العالم، وان كنت أتوقع فوز فرنسا والتي تسير منذ مباراتها الأولى بثبات وتقدم مستوى عاليا من الاداء الكروي المتميز، ولا ننسى ان نشيد بالتنظيم الذي أبهرت به قطر الجميع.



ووافقه الرأي النجم السعودي طارق النفيسي، والذي قال: قلبي مثل كل عربي مع المغرب، غير انني اتوقع فوز فرنسا بالكأس.

وهذا ما قاله أيضا الفنان الشاب منصور البلوشي الذي أكد انه يتوقع حصد فرنسا للبطولة، لاسيما ان فريقها متكامل ولديه خط هجوم قوي جدا، لكن الموزع الموسيقي عمار البني، خالفهم الرأي، مشيرا الى انه يرى ان كرواتيا قريبة من حصد اللقب اكثر من الفرق الأخرى.



أما المخرج والمنتج السينمائي عمار الموسوي، فقال: الفرق الأربعة التي وصلت الى نصف النهائي جميعها تستحق ان تفوز بمونديال قطر، وان كنت أتمنى فوز المغرب، لكن الأرجنتين هي بطلة مونديال قطر 2022.