ناصر العنزي



كلنا المغرب الشقيق اليوم فما مثل هذا اليوم؟ كلنا نهتف مع أبناء الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وأغادير، «اليوم يومكم أسود الأطلس»، كلنا نترقب ساعة المباراة ونردد في داخلنا على الطريقة المغربية «جيبوها يا لولاد، جيبوها يا لولاد»، اليوم يوم غير عادي وقلوبنا مع ممثل العرب لكتابة التاريخ في بيض صفحاته بالتأهل إلى المباراة النهائية لكأس العالم بإذن الله، وهل يوجد أعظم من هذا الإنجاز، اليوم كلنا وليد الركراكي وياسين وحكيمي وياميق ومرابط وعطية الله وسايس وحكيم وعزالدين أوناحي وملاح وسفيان والنصيري ومن معهم من النجوم الذين باتوا على درجة من أعتاب المجد والسؤدد.



هل يفعلها المغرب؟ السؤال الأكثر تداولا بين الأوساط الرياضية منذ أيام، نعم يفعلها مثل ما فعل في حربه الضروس مع معاقل أوروبا بلجيكا وإسبانيا والبرتغال وأسقطهم من علو وضم إليهم كندا وتعادل مع كرواتيا، لكن أكثر ما نخشاه أن تتسلل إلى نفوس اللاعبين بعض من نشوة الانتصار والثقة المفرطة فيحدث ما لا تحمد عقباه، لكننا في الوقت نفسه نثق في بأسهم وشدتهم ورجولتهم داخل الملعب ولا مجال للغرور في داخلهم.

المنتخب المغربي قادر على الفوز اليوم بالتعامل العقلاني مع المنتخب الفرنسي، فهم بالطبع ليسوا أفضل من حامل اللقب وليسوا أقل منه، لذلك عليهم التعامل معه بالقول المأثور: العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم.



٭ الفرنسيون «يخوفون»، فريقهم في خفة الريشة ويتحركون في الملعب كأنهم في سباق 100 متر جري، دفاعهم صلب خشن، ووسطهم مثل الزئبق، وهجومهم كالنيزك، ولديهم ثلاثة لاعبين هم ديمبلي وغريزمان ومبابي يصعب التفاهم معهم، أما رأس الحربة جيرو فهو أكثر اللاعبين راحة في الملعب يقف بين المدافعين فتأتيه الكرة مباشرة إلى رأسه، لكنه يبقى لاعبا مهم جدا في تشكيلة المدرب الخبير ديديه ديشان.

منتخب الديوك يملك حظا وافرا في الاحتفاظ بلقبه إذا تخطى مواجهة اليوم وهو الفريق الوحيد الذي لم يخض ركلات الترجيح في الأدوار الإقصائية بعدما تفوق على پولندا وانجلترا.



٭ الاستحواذ «ما يوكل خبز» يقول مدرب المغرب وليد الركراكي «نحن هنا من أجل الفوز، والاستحواذ لا يمنحنا التأهل»، وبالفعل ما فائدة أن تدور الكرة بين أقدام لاعبيك ثم تخسر المباراة، والاستحواذ على الكرة يتطلب لاعبي وسط بمواصفات خاصة مثل التحكم في الكرة ودقة التمرير، قادرين على الربط بين الدفاع والهجوم، وبرشلونة الاسباني كان أفضل من يجيد الاستحواذ على الكرة بوجود الثلاثي المرعب ميسي وتشافي وانييستا. في كأس العالم امنحني الفوز ولا تمنحني استحواذا يطرب الجماهير.



٭ وصلنا إلى قبيل ختام نسخة من أجمل نسخ كأس العالم، ونجحت دولة قطر الشقيقة في احتضان العرس العالمي وأكدت قدرتنا على النجاح في مثل هذه التنظيمات.



أفراح وأتراح صاحبت منافسات البطولة، خرجت البرازيل باكية، وعادت ألمانيا تجر أذيال الخيبة، وإسبانيا ودعت، وانجلترا فشلت وبلجيكا مثلها. وفازت السعودية على الارجنتين، والمغرب تعملقت، ومباريات مثيرة أذهلتنا وصدمتنا وأسعدتنا.. كأس العالم «شكرا لك».