عبدالكريم العبدالله



أعلنت وزارة الصحة انه تم الاتفاق على فتح آفاق التعاون في مجال علاجات السرطان وبشكل مباشر مع الكويت ووزارة الصحة -دون طرف ثالث-، اعتبارا من مطلع عام 2023 بعد أن انتهى العقد المبرم بين المستشفى والوكيل المحلي السابق.



جاء ذلك بعد تواصل وزير الصحة د.أحمد العوضي مع رئيس العلاقات الدولية لمستشفى «غوستاف روسي Gustave Roussy» الفرنسي لعلاج أمراض السرطان ريمي ثيوليت. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات الصحية الرائدة عالميا للمرضى، والاستعانة بخبرات المتخصصين العالميين، كما تستهدف الوزارة أن تكون الكويت مركزا إقليميا لعلاج مرضى السرطان، في ظل الإمكانيات العالية التي تتمتع بها المنظومة الصحية في البلاد، وتعزيز التعاون والتبادل المشترك للخبرات.