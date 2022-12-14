الدوحة - عبدالعزيز جاسم - فريد عبدالباقي



عقد فريق من الخبراء لمجموعة الدراسة الفنية في «فيفا» مؤتمرا صحافيا على هامش البطولة بقيادة النجم الألماني السابق يورغن كلينسمان، لاستعراض الدروس التي تم استخلاصها، وذلك بحضور كل أعضاء الفريق، وهم: ألبرتو زاكيروني، وتشا دي ري، وصنداي أوليسيه، وفريد مونراغون، وباسكال زوبيربولر.



وقال زاكيروني: لدي انطباع إيجابي عن البطولة ككل. فقد وصلت المنتخبات الـ 4 الأخيرة إلى هذا الدور بـ 4 أساليب مختلفة من اللعب وفي هذه المرحلة حققت أهدافها بفضل جودة اللاعبين، ولكن ذلك كان مدعوما بالأداء الجماعي، مقارنة بالنسخ الأخيرة من كأس العالم لقد كانت هذه الفرق أكثر صلابة ودينامية من الناحية الدفاعية، من خلال الاعتماد على خط دفاع متأخر قليلا وحاولت تعزيز صفات أفضل لاعبيها.



وأضاف: «كرواتيا وصلت بفضل جودة خط الوسط ليس فقط من حيث الجودة، ولكن أيضا من حيث المثابرة والتضامن والتغطية المتبادلة واللعب بين الخطوط والضغط لمساعدة الدفاع، أما المغرب فقد قام بعمل رائع، حيث تمكن من تحقيق استفادة قصوى من مهارات لاعبيه، لعب كثيرا على الجناحين، معتمدا على الكثافة في خط الوسط لمحاولة استعادة الكرة أمام الدفاع وهو أكثر المنتخبات دفاعا بخط متأخر، لكن لاعبوه قاموا بعمل رائع عندما استعادوا الكرة، واستفادوا من حيويتهم وسرعتهم، اما فرنسا فهو أخطر فريق في منطقة الجزاء، بفضل جودة أوليفييه جيرو وكيليان مبابي، ولتألق لاعبي خط الوسط، بدءا من أدريان رابيو الذي يغطي 80 مترا بجودة رائعة، كما عرفت الأرجنتين كيف تتأقلم مع الخصم من مباراة إلى أخرى، دون الالتزام دائما بخطة اللعبة نفسها كما عرفت كيف تحقق استفادة قصوى من أفضل لاعب في البطولة، ليونيل ميسي».



وبيّن: «بشكل عام، رأينا لاعبين مهمين جدا مثل حكيم زياش أو أنطوان غريزمان، يدافعان ويضحيان من أجل مصلحة الفريق وخطط مدربي الفريقان».



وقال تشا دو ري: سجلنا تقدم المنتخبات الآسيوية فقد حقق انتصارات ضد منتخبات كبيرة، وتأهل 3 منها إلى ثمن النهائي كما فازت السعودية على الأرجنتين، واليابان على كل من ألمانيا وإسبانيا، وكوريا الجنوبية على البرتغال، وهي كلها منتخبات قوية تاريخيا والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن معظم اللاعبين محترفون في أوروبا عندما شاركت في كأس العالم، كنا لاعبين اثنين فقط من كوريا الجنوبية محترفين في الدوريات الأوروبية.



ومن جانبه، قال صنداي أوليسيه: إنها أفضل بطولة على الإطلاق ليس فقط بالنظر إلى تأهل منتخب أفريقي وعربي، لأول مرة، إلى الدور نصف النهائي، وإنما أيضا لأن جميع المنتخبات الأفريقية المشاركة فازت بمباراة واحدة على الأقل فقد نجحت السنغال في التأهل للدور الثاني بدون لاعبها الأفضل، ولعب بشكل جيد للغاية المغرب هو أفضل فريق من الناحية الدفاعية طوال البطولة.



وأكد باسكال زوبيربولر أن الزيادة في معدل صد ركلات الجزاء كانت هائلة عندما اعتمد الاتحاد الدولي القاعدة الجديدة التي تنص على وجوب بقاء حارس المرمى على خط المرمى، فلم يتأقلم حراس المرمى معها بشكل جيد في البداية، وكان هناك تذمر من أنها قاعدة سلبية بالنسبة لحراس المرمى، لكن يمكن هنا رؤية الأرقام بوضوح: معدل التصدي لركلات الجزاء بلغ 36% (في 90 أو 120 دقيقة).

ومن ناحيته، قال فريد موندراغون: الطريقة التي تأقلم بها حراس المرمى مع القواعد الجديدة كانت مذهلة، خاصة للتمكن من التوقيت والتركيز لترك قدم واحدة على الخط والقدرة على الانطلاق لصد الكرة، ونحن سعداء للغاية لأنها كانت كأس عالم رائعة لحراس المرمى حتى الآن.