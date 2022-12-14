رأى الأسطورة الكروية في منتخب جمهورية إيرلندا كيفين دويل، أن بلاده يمكن أن تتعلم الكثير من الدروس من الطريقة التي ظهر بها المغرب في كأس العالم المقامة حاليا في قطر.



ونقلت شبكة «آر تي إي» الإيرلندية عن دويل قوله إن «أسود الأطلس» أصبحوا أول منتخب أفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي في تاريخ البطولة بعدما فاز على البرتغال بهدف نظيف يوم السبت الماضي.



وأضاف ان فريق المدرب وليد الركراكي قدم أداء دفاعيا رائعا، حيث استقبل مرماه مرة واحدة فقط، وهو هدف في مرماه في الفوز 2-1 على كندا، وحافظ على شباكه نظيفة أمام منتخبات كرواتيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال.



وأشار إلى أن المنتخب المغربي شكل أيضا تهديدا إضافيا للأمام في الهجوم المضاد ولكن ليس بالاعتماد بشكل أساسي على الكرات الطويلة، حيث ساعدتهم المواهب الفنية مثل حكيم زياش وسفيان بوفال وظهيريهما أشرف حكيمي ونصير المزراوي على اللعب من خلال الثلثين بسرعة.



وخلال استعراضه للدور نصف النهائي المقبل على قناة «ار تي إيه»، ناقش دويل ما يمكن أن يجنيه المنتخب الإيرلندي من مشاهدة المغاربة.



وقال: «أستلهم من أناس مثل المغرب، هذا ما يتعين على مدرب إيرلندا ستيفن كيني فعله، المغرب لا يمرر الكرة، إنهم يتمتعون بقوة دفاعية جيدة حقا في الهجمات المرتدة».



وتابع: «لا يتعين علينا اللعب من الخلف مع حارس المرمى في كل مرة نحصل فيها على الكرة. يمكننا مزجها أكثر قليلا وإلهام اللاعبين بطريقة ما للحصول على نتيجة لأن هذا ما يتعين على المدير القيام به».