عادل ليونيل ميسي الرقم القياسي لعدد المباريات في نهائيات كأس العالم وذلك بمشاركته أمام كرواتيا.



وبات ابن الـ 35 عاما على المسافة ذاتها من الألماني لوثار ماتيوس في عدد المباريات في النهائيات والبالغ 25، وسيكون قادرا على الانفراد به الأحد المقبل في النهائي المنتظر مع الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب اليوم.



وبمشاركته أصلا في نهائيات 2022، وصل ميسي الى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها بـ 5، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي وماتيوس أيضا.



وبتسجيله 5 أهداف في المونديال القطري، بينهما ثلاثة في ثمن وربع النهائي ونصف النهائي يكون ميسي قد فك صيامه عن التهديف في الأدوار الإقصائية لأربع نسخ، كما رفع رصيده الى 11 هدفا في النهائيات متجاوزا الرقم القياسي الأرجنتيني المسجل باسم غابريال باتيستوتا (10 في 12 مباراة).



وبات ميسي الآن بأهدافه الـ 11 متخلفا بفارق 5 عن الرقم القياسي المطلق لعدد الأهداف في النهائيات والمسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه (16).



وانفرد ميسي برقم قياسي آخر وهو حمل شارة القيادة في 19 مباراة متجاوزا المكسيكي رافايل ماركيس بـ 18 يليهما دييغو مارادونا بـ 16.



ويحمل الإيطالي باولو مالديني الرقم القياسي لأكبر عدد دقائق لعبها في كأس العالم وهو 2217 دقيقة، بينما وصل ميسي بمباراة نصف النهائي الى 2204 دقائق وبات قريبا من تجاوز رقم مالديني.



وميسي هو اللاعب الوحيد الذي قام بتمريرات حاسمة في كل من النسخ الخمس التي شارك فيها، ويأتي بعده البرازيلي بيليه والپولندي غرزيغورز لاتو ودييغو مارادونا وديفيد بيكام الذين صنعوا الأهداف في 3 نسخ مختلفة.



كما نجح ميسي في تمريرة الهدفين الثاني والثالث للصاعد الفاريز ليصل الى 7 تمريرات في مراحل خروج المغلوب متجاوزا رقم الأسطورة بيليه.



وميسي هو اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم وهو في سن المراهقة، بالعشرينيات من عمره والثلاثينيات، وقد حقق 16 انتصارا في النهائيات بينما سجل ميروسلاف كلوزه 17.