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السعدون يفتتح الجلسة التكميلية لاستكمال مناقشة جدول الأعمال
الأربعاء
2022/12/14
المصدر : الأنباء
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- مبارك الحجرف: قانون تجريم الشخصية الاعتبارية من قوانين مكافحة الفساد التي تلزمنا بها الاتفاقيات الدولية ونحن بحاجة لقانون حول مكافحة الرشوة في القطاع الخاص
- مبارك الطشة: التعديل المطروح لمعاقبة الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة لجرائم الفساد وهناك عدد من العقوبات يمكن توقيعها على الشخص الاعتباري دون اشتراط إدانة الشخص الطبيعي كالحرمان من ممارسة الأنشطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمدة لا تزيد على 3 سنوات
- رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير: نواجه صعوبة في تجريم الشخص الاعتباري الذي ارتكب الجريمة في بعض الكيانات مثل الجمعيات الخيرية ومؤسسات العمل المدني والتعديل المطروح متوافق مع متطلبات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة
- مجلس الأمة ينتقل لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد
- المجلس يشكل لجنة تحقيق في قضية الاستبعاد من الدخول في القرعة النهائية لدفعة ضباط الجيش ويزكي النواب سعود العصفور وخليل أبل وخالد الطمار وحامد البذالي وماجد المطيري لعضويتها
- مجلس الأمة يكلف لجنة البيئة والأمن الغذائي بحث قضية الاكتفاء الغذائي.. ويزكي النواب مهلهل المضف وعادل الدمخي وحمد المدلج وحمد المطر وماجد المطيري لعضوية لجنة التحقيق في عقد طائرات «الكاراكال» و«اليوروفايتر
- تزكية النواب عبدالله المضف وعبدالله فهاد ومهند الساير وحامد البذالي ومرزوق الحبيني لعضوية لجنة التحقيق في قضية القسائم الصناعية
- مجلس الأمة يقر سحب طلب تكليف لجنة حماية المال العام ببحث قضية القسائم الصناعية وتشكيل لجنة تحقيق حول القضية
- ثامر السويط "رئيس لجنة حماية الأموال العامة" : لا مانع لدينا من تشكيل لجنة تحقيق حول قضية القسائم الصناعية
- السعدون يفتتح الجلسة التكميلية لاستكمال مناقشة جدول الأعمال
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