بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتولي جلالته مقاليد الحكم.

مشيدا سموه بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها مملكة البحرين بمختلف المجالات في عهد جلالته الميمون، معربا سموه في الوقت ذاته عن الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع بين الأسرتين الكريمتين والشعبين والبلدين الشقيقين.

متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.