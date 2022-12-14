قررت الحكومة العراقية اعتبار يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري عطلة رسمية في البلاد لمناسبة عيدالميلاد المجيد.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن مجلس الوزراء عقد جلسة إعتيادية برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وتقرر بأن يكون يوم الخامس والعشرين من كانون الأول /ديسمبر الجاري عطلة رسمية في جميع أنحاء العراق بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

كما قرر" أن يكون يوم السادس والعشرين من الشهر نفسه، عطلة رسمية لأبناء المكوّن المسيحي في العراق ".

وتشهد الأسواق والمتاجر والمولات في العراق إستعدادات واسعة للإحتفال بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة حيث تم عرض أنواع مميزة من أشجار أعياد الميلاد بأحجام وأشكال والوان جذابة فضلا عن مواد إنارة وهدايا أعياد الميلاد.