يعتزم مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير، تكريم الفنانة السورية كندة علوش" خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة المقرر انطلاقها السبت المقبل.

واحتفلت كندة علوش مؤخرا بفوز فيلمها السورى نزوح بجائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا السينمائى فى دورته الـ79، وكتبت كندة، عبر حسابها على تويتر، "الحمد لله سعيدة وممتنة بفوز الفيلم السوري (نزوح) بجائزة الجمهور فى مهرجان فينيسيا السينمائي، مبروك لكل طاقم الفيلم، مبروك للصديقة المخرجة والمؤلفة سؤدد كعدان الجائزة بعد المجهود الجبار، مبروك صديقي الرائع سامر مبروك حلا ونزار وكل فرد شارك فى صنع هذا الفيلم".

تدور أحداث الفيلم فى سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة بلا سقف ، وتقيم صداقة مع عامر الصبى بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة (كندة علوش) على الرحيل وتدخل فى صراع مع زوجها معتز الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان ويشارك فى بطولته سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، ودارينا الجندي.