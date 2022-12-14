ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قليلا في نوفمبر تشرين الثاني وسط تراجع في أسعار البنزين والسيارات المستعملة، مما قاد إلى أقل زيادة سنوية في التضخم في نحو عام.

وقد يمنح ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حجة للبدء في تقليص حجم الزيادة في أسعار الفائدة غدا الأربعاء.

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.1 في المئة الشهر الماضي بعدما تقدم 0.4 في المئة في أكتوبر تشرين الأول. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة نسبتها 0.3 في المئة.

وفي الاثني عشر شهرا حتى نوفمبر تشرين الثاني، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 7.1 في المئة. وكانت هذه أقل زيادة منذ ديسمبر كانون الأول 2021.