حظيت أغنية الفنان إيهاب توفيق "ليكي عندي" التي طرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب" بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و77 ألفا و18 مشاهدة منذ طرحها قبل أكثر من شهر

وواصل إيهاب توفيق الترويج لأغنيته، عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عن سعادته بالإشادات التي تلقها، وأعاد نشر تعليقات الجمهور على الأغنية.

وطرح أيهاب توفيق الأغنية، يوم 29 أكتوبر الماضي، عبر "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وكانت آخر أعمال إيهاب توفيق الغنائية، كليب "غلطان"، الذي طرحه، الثلاثاء الماضي، على قناته الرسمية على "يوتيوب"، كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين، توزيع عمرو عبدالفتاح.

يذكر أن إيهاب توفيق طرح، خلال الصيف الماضي، أغنية "باشا": كلمات محمد شكري، وألحان بينو، وتوزيع مانسى.