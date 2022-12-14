أعلنت وزارة المالية في قطر، أن موازنة البلاد للربع الثالث من العام الجاري، حققت فائضا قدره 30 مليار ريال.

وذكرت الوزارة، في إيجاز نشرته وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) ، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغت 8ر 81 مليار ريال، منها 3ر76 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بـ 5ر5 مليار ريال.

وأشارت إلى أن إجمالي النفقات في الربع نفسه من عام 2022، بلغت 8ر51 مليار ريال منها 6ر14 مليار ريال للرواتب والأجور و18 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت النفقات الرأسمالية الثانوية 2ر1 مليار ريال والمشروعات الرئيسية 18 مليار ريال.

وكانت بيانات الوزارة كشفت في وقت سابق، عن تضاعف فائض موازنة قطر في النصف الأول من العام الجاري عدة مرات ليبلغ 3ر 47 مليار ريال، مقارنة مع فائض بلغ مستوى أربعة مليارات ريال خلال الفترة ذاتها من العام .2021

ووفقا لتلك البيانات، فقد قفزت إيرادات قطاع النفط والغاز بالدولة، خلال النصف الأول من 2022، إلى 6ر117 مليار ريال، مقارنة بـ 4ر70 مليار ريال في النصف الأول من 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 67 %.

وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المتحققة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مستوى 7ر150 مليار ريال، توزعت على 7ر85 مليار ريال في الربع الثاني، و65 مليار ريال في الربع الأول، منها 1ر33 إيرادات غير نفطية، توزعت بواقع 5ر27 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2022 و 6ر5 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما بلغ إجمالي النفقات 4ر103 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2022، توزعت على 52 مليار ريال خلال الربع الثاني و4ر51 مليار ريال خلال الربع الأول، منها 9ر 32 مليار ريال مصروفات الرواتب والأجور بواقع 5ر17 مليار ريال خلال الربع الثاني و4ر15 مليار ريال في الربع الأول، و 2ر33 مليار ريال للمصروفات الجارية، توزعت على 7ر16 مليار ريال خلال الربع الثاني و 5ر16 مليار ريال خلال الربع الأول، و2ر2 مليار ريال خلال النصف الأول للنفقات الرأسمالية الثانوية وتوزعت بواقع 1ر1 مليار ريال خلال الربع الثاني ومثلها في الربع الأول، بينما بلغ مستوى الإنفاق على المشروعات الرئيسية 1ر35 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022 توزعت على 7ر16 مليار ريال خلال الربع الثاني و4ر18 مليار ريال في الربع الأول من عام .2022