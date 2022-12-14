نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة أن شركة أبل تستعد لإتاحة متاجر تطبيقات بديلة على أجهزتها آيفون وآيباد في الاتحاد الأوروبي العام المقبل للامتثال لقانون أوروبي جديد للمنافسة.

ووفقا للتقرير فإن التغييرات ستتضمن إتاحة قيام العملاء أخيرا بتثبيت برامج على أجهزة آيفون وآيباد دون استخدام متجر تطبيقات الشركة آب ستور.

إلا أن أبل لم تقرر ما إذا كانت ستمتثل لأحكام أخرى يتضمنها القانون، من بينها السماح لأنظمة دفع بديلة لأنظمة الدفع الخاصة بها.

وقد يذهب السماح بتجاوز أداة الدفع الخاصة بالشركة بمليارات الدولارات من الإيرادات التي تجمعها من فرض عمولة 30 بالمئة على المشتريات من متجرها آب ستور.

ولم ترد أبل على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وجاء في التقرير أن موظفي قطاع هندسة البرمجيات والخدمات في أبل يبذلون جهودا كبيرة لإعداد الأنظمة الرئيسية لمنصات أبل لذلك التغيير.