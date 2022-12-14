أطلق الجيش الأمريكي وحدة قوة فضائية في كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((يونهاب)).

وأقامت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا، حفلا في قاعدة أوسان الجوية في بيونغتايك (70 كم) جنوبي االعاصمة سول، لإطلاق وحدة القوة الفضائية الأمريكية في كوريا، وهي وحدة مكونة من القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا.

وذكرت (يونهاب) أن هذه الوحدة تعتبر إحدى الوحدات القليلة التابعة للقوة الفضائية الأمريكية التي سيتم إنشاؤها خارج البر الرئيسي الأمريكي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أسست أيضا الشهر الماضي وحدات قوة فضائية خاصة بها تحت قيادة "إندو-باسيفيك" والقيادة المركزية.

وتنضم الوحدة، التي يقودها اللفتنانت كولونيل جوشوا ماكوليون، إلى مكونات أخرى من القوات الأمريكية في كوريا -الجيش الثامن، والقوات الجوية السابعة، والقوات البحرية الكورية، وقوات المارينز الكورية، والقيادة الكورية للعمليات الخاصة.