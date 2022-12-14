يُسجل معرض جدة للكتاب 2022 ، حضوراً ثرياً لشُعراء وروائيين من المملكة العربية السعودية، و لبنان والعراق، والذين سيُثْرُون الندوات والجلسات الحوارية، والأمسيات الشعرية، وورش العمل لليوم السابع من البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض المقام تحت قبة "سوبر دوم".

ووفق وكالة الأنباء السعودية واس يناقش متخصصو الأثر الإيجابي للوعي في حياة الأفراد في الندوة الأولى ، وخُصصت ندوة حوارية بعنوان "المرأة في مجلس الشورى"، والتي سيشارك فيها عدد من عضوات المجلس للحديث عن القفزات التي حققتها المرأة السعودية.

وفي ندوةٍ بعنوان "الخطاب الأخضر في ثقافة الأدب السعودي" يتحاور عدد من الأدباء حول صوت البيئة في النص الأدبي، حيث يتلمس صداها النقد الأدبي ، ويتم في الندوة الرابعة ، التي تحمل عنوان "أنسنة المكان في الإبداع" استقراء تجسيد الفضاء كعنصر بنائي مركزي في النص السردي.

ويحل الروائي العراقي الدكتور محسن الرملي ضيفاً على معرض جدة للكتاب في فعالية "حديث الكتاب؛ ليحكي عن تجربته الثرية التي سطرها في الكتابة والترجمة الروائية باللغتين العربية والإسبانية، وذلك خلال جلسة "روائي بلغتين وجسد واحد" .

ويتضمن البرنامج الثقافي للمعرض أمسية "فصحى" الشعرية، وورشة عمل يقدمها الكاتب والمؤرخ الدكتور سليمان الذييب؛ ليكشف خلالها أسرار الكتابات الثمودية ونشأتها التي تعود إلى آلاف السنين.