قالت الشرطة السويسرية إنها ألقت القبض على امرأة بتهمة الاحتيال عبر البريد، حيث طلبت طرودا عبر الإنترنت بأسماء أشخاص آخرين، ثم سرقتها، وذلك على مدار أكثر من عشرة أشهر.

وتردد أن المرأة / 54 عاما / أرسلت طلبات إلى المتاجر عبر الإنترنت التي سمحت لها بالدفع عن طريق الفواتير.

وطلبت المرأة البضائع باسم آخرين ليتم تسليمها إلى عناوينهم، ثم قامت بسرقة الطرود حال وضعها أمام أبواب منازلهم.

وحددت الشرطة في منطقة فاليه بجنوب سويسرا إجمال 175 حالة احتيال ومحاولة احتيال في الفترة من حزيران/يونيو 2021 إلى نيسان / أبريل 2022 ، بقيمة حوالي 35 ألف فرنك سويسري (37400 دولار).