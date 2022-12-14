آلاء خليفة



ضمن سعيها المستمر والدؤوب لتخليد شهداء الكويت واستمرار التواصل مع ذويهم، أعلنت جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية عن إصدارها السنوي لرزنامة الشهداء للعام 2023.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية فايز العنزي: «يسعدنا أن نعلن إصدار النسخة الجديدة من الرزنامة السنوية للشهداء 2023 لهذا العام والتي تحرص الجمعية على إصدارها في بداية كل عام حرصا منها على تخليد شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا أرواحهم هدية لهذا الوطن العزيز».



وأشار العنزي إلى أن الرزنامة السنوية الجديدة تحتوي على صور وبيانات 48 شهيدا من الأسرى الذين تم التعرف على رفاتهم والإعلان لاحقا عن استشهادهم بعد جلبهم من بعض المقابر الجماعية في العراق، مع ذكر نبذة من سيرهم الذاتية العطرة، مضيفا أن القاعدة التي اعتمدها مجلس الإدارة في اختيار الشهداء المشمولين في الرزنامة هي أسبقية إعلان الاستشهاد بواقع 4 شهداء في كل شهر في هذا العام.



وأكد العنزي أن إصدار الرزنامة السنوية للشهداء يأتي في سياق جهود جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الدؤوبة والمستمرة لتوثيق سير شهدائنا الأبطال وتخليد ذكراهم العطرة في المجتمع الكويتي بكل فئاته العمرية لتكون نبراسا يضيء للأجيال المتعاقبة أدوارهم الوطنية والتي يتوجها بلا شك تقديم الأرواح تضحية وفداء لهذه الأرض الطيبة وشعبها الكريم وهو ما جسده هؤلاء الأبطال من الشهداء الأبرار.



وأفاد رئيس الجمعية بأن «الجمعية تحرص على أن يقتني الجميع هذه الرزنامة التاريخية وخصوصا أهالي الشهداء، لذلك نقوم بالتواصل المباشر مع بعض أهالي الشهداء ممن تتوافر لدينا أرقام التواصل معهم وسيتم إيصال الرزنامة إلى عناوينهم مباشرة، مهيبا بأهالي الشهداء ممن لم يتم الاتصال بهم التواصل مع سكرتارية الجمعية على الرقم التالي «25311861» خلال أوقات العمل الرسمية صباحا ومساء وطلب النسخ ليتم إيصالها إلى عناوينهم إن شاء الله، مؤكدين ان ذلك لا يعتبر إلا جزءا يسيرا من حق أهالي الشهداء علينا نأمل أن نؤديه كامل الأداء.



واختتم العنزي بأن قائمة الشرف من الشهداء المشمولين في الرزنامة لهذا العام هم:



1 ـ فوزي إبراهيم عبداللطيف العبد الجليل

2 ـ محمد نايف مذري الشمري

3 ـ عبدالله شافي حفيظ العجمي

4 ـ قدير عبدالرحمن جاسم مصطفى

5 ـ وليد فيروز ياقوت المانع

6 ـ سعود عبدالعزيز فريح الكوح

7 ـ عدنان فيروز ياقوت المانع

8 ـ يعقوب حسين علي أكبر

9 ـ محمد علي صالح الزقاح

10 ـ محمد احمد محمد الراشد

11 ـ علي محمد علي سالم

12 ـ هاني فيروز ياقوت مبارك المانع

13 ـ أحمد عبدالله مصطفى هادي

14 ـ مطلق عبدالله مطلق المطيري

15 ـ خالد عبدالعزيز فريح الكوح

16 ـ فهد علي كميخ الديحاني

17 ـ محمد مطلق رميح البذالي

18 ـ زكريا عبدالقادر محمد القادري

19 ـ احمد صالح عبود العنزي

20 ـ نبيل محمد حسن رجب الشرف

21 ـ حمد معجب سعد العجمي

22 ـ عجمي عواجه راشد الرشيدي

23 ـ شاكر عبدالله محمد الجدي

24 ـ حمود مرزوق ثامر الفضلي

25 ـ خالد ناصر فهد العجمي

26 ـ محمد جاسم خلف الثنيان

27 ـ خالد حسين عون العطية

28 ـ ميثم روضان غدنان جوده

29 ـ عبدالرزاق عبدالله مبارك الفوزان

30 ـ علي حسين نصر الله بوشهرياري

31 ـ محمد حمود عايد العقيل

32 ـ طلال مطلق هادي العتيبي

33 ـ محمد مرزوق محمد المرزوق

34 ـ مطلق عبدالرحمن مطلق الخالدي

35 ـ حسين محمد حسين العذاب العجمي

36 ـ عبدالله فهم معطش المطيري

37 ـ سعود مانع محمد الطاحوس

38 ـ عبدالله والي حزام الشمري

39 ـ خالد احمد محمد الراشد

40 ـ حمود محارب علي الشمري

41 ـ سرور فلاح سرور الرشيدي

42 ـ فهد والي حزام الشمري

43 ـ منصور عوض منصور العجمي

44 ـ فهد الهيلم مسمار الظفيري

45 ـ محمد فالح عبود العنزي

46 ـ فيصل غالي عشوي الظفيري

47 ـ خالد ناصر خالد السبيعي

48 ـ النوري خلف قويعان الظفيري