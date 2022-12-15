

دمشق ـ هدى العبود



تلقت «الأنباء» نسخة من البيان الصادر عن شركة «كراون» للإنتاج الفني والمسلسلات الكرتونية بدمشق تضمن أن شركة كراون للإنتاج الفني والسينمائي (المؤسسة من قبل مجموعة من الشباب الأكاديمي خالد عثمان، بلال بوظو، وائل عبود) قررت خوض تجربتها الدرامية التلفزيونية الأولى كشركة منفذة عبر سباعية بعنوان «احتمال» عن نص مشترك للكاتب الاميركي جاستن كونراد والكاتبين السوريين الإخوة تمام ونعيم زليق ومن انتاج «جان ميدع».



العمل تشويقي مؤلف من ثلاثة أجزاء، سيتم تنفيذ الأول منه بداية، يغوص العمل في عالم الأرقام والحسابات، تدور قصته حول مدرس مادة الرياضيات والذي يتمتع بذكاء غير عادي، حيث يؤمن بأن لا شيء يحدث بالصدفة «وإنما بعملية حسابية»، يخوض الأستاذ جميل مجموعة من المغامرات ويكشف العديد من الأسرار في قالب تشويقي لا يخلو من الأحداث الرومانسية.



يدير دفة العمل المخرج السوري الأصل الأميركي الجنسية سليم سموع بالتعاون مع مدير الإضاءة والتصوير الأميركي كريستوفر داريل.



يلعب بطولة العمل النجم القدير فايز قزق بظهور خاص إلى جانب هافال حمدي وميخائيل صليبي، إضافة إلى مجموعة من الفنانين منهم هناء نصور، غسان عزب، أيمن بهنسي، هشام كفارنة، وصباح السالم.



واستكمالا لخطة الشركة في دعم المواهب الشابة، اختارت مجموعة من الممثلين الشباب للعب أدوار رئيسية انطلاقا من أن قصة العمل تركز على الوجوه الشابة، فوقعت مع كل من: راما زين العابدين، حمادة سليم، مرح حجازي، وائل عبود، دلع نادر، مهند البزاعي وغيرهم.